7 kryteriów wyboru dostawcy weryfikacji tożsamości cyfrowej

Weryfikacja cyfrowa. Przechodząc transformację cyfrową firmy stają często przed koniecznością decyzji, w jaki sposób i jakimi narzędziami weryfikować tożsamość swoich nowych klientów. Dlaczego jest to potrzebne?

Czy weryfikacja cyfrowa jest potrzebna?

Jednym kliknięciem zamawiamy towary, subskrybujemy wybrane usługi. Postępująca szybko digitalizacja daje szanse zdobywania nowych klientów firmom działającym online. Stąd coraz większa rola weryfikacji cyfrowej.

Czy jest potrzebna? Zdecydowanie tak. Dlaczego?

Po pierwsze uwierzytelnienie tożsamości jest w przypadku branży finansowej obowiązkiem wynikającym z regulacji rynku. Po drugie, weryfikacja przyszłego klienta to gwarancja bezpieczeństwa transakcji. Po trzecie, jeżeli firma chce ułatwić i usprawnić tzw. proces onboardingu klienta, automatyczna weryfikacja tożsamości cyfrowej jest doskonałym rozwiązaniem.

Proces pozyskania danych od klienta, np. w trakcie uzupełniania przez niego formularza na stronie firmy to procedura szybka i bezpieczna dla obu stron. Czy warto? Dane wskazują, że wdrożenie procesu automatycznej weryfikacji tożsamości nowego klienta to bardzo dobra i szybko zwracająca się inwestycja. Aż 46 proc., które zainwestowały w nowoczesne technologie zaobserwowały wzrost w rocznych obrotach, 47 proc. wzrost w zyskach i ograniczyły koszty operacyjne o 40 proc.(Digital Transformation ScoreBoard, 2018)

Weryfikacja cyfrowa i KYC

Jednym z głównych wyzwań związanych z weryfikacją tożsamości jest uproszczenie procesu wdrażania klientów - KYC ( poznaj swojego klienta ). Powszechne obecnie określenie odnosi się do procesu, który pozwala poznać tożsamość klientów i zapewnić ich wiarygodność. Składa się on z kilku kroków, obejmuje weryfikację dokumentów tożsamości i może sięgać nawet do oferowania weryfikacji tożsamości użytkowników na żywo, tzw. liveness. W ten sposób firma upewnia się, że osoba, która chce skorzystać z oferty jest tym, za kogo się podaje.

Aby zapewnić dobre doświadczenie użytkownikowi subskrybującemu usługę, proces KYC musi być intuicyjny, płynny i natychmiastowy. Nikt przecież, chcąc wypełnić formularz na stronie www nie chce czekać kilkunastu minut. Klient wymaga, aby proces był szybki, w obecnych czasach cenimy każdą chwilę. Im bardziej zoptymalizowany jest ten proces pod względem pozytywnego doświadczenia nowego klienta, tym mniejszy będzie współczynnik odrzuceń formularza czy koszyka, bo klienci przejdą do następnego kroku, zwiększając współczynnik konwersji. A to przecież ma bezpośredni wpływ na wynik sprzedaży firmy. Pozytywna podróż nowego klienta dzięki weryfikacji to większy zysk.

Podczas analizy rozwiązań weryfikacji tożsamości należy sprawdzić elementy, które wpływają na szybkość procesu:

Czy dane dokumentu są wyodrębniane automatycznie, bez konieczności ręcznego wypełniania ich przez użytkownika?

Jaki jest czas trwania analizy dokumentu?

Pozytywne doświadczenia użytkownika z weryfikacji

Jeżeli cały proces jest intuicyjny i przystępny dla użytkownika pod kątem zrozumienia, szybkości i do tego nawiguje nowego klienta, nie dając marginesu na popełnienie błędu, użytkownik będzie miał pozytywne skojarzenie z pierwszych kroków współpracy.

Weryfikacja cyfrowa - na co zwrócić uwagę?

Poniżej wskazujemy kluczowe elementy, na które firma szukająca rozwiązania do weryfikacji tożsamości, powinna zwrócić uwagę. Punkty te bowiem odgrywają kluczową rolę w tworzeniu doświadczenia użytkownika z marką. Im bardziej usługa weryfikacji tożsamości jest zoptymalizowana, tym szybszy będzie proces wprowadzenia klienta. Jeśli na przykład etap klasyfikacji dokumentów jest zautomatyzowany, jeden lub dwa kroki zostaną usunięte z podróży klienta na stronie czy w formularzu, co zostanie na pewno dobrze ocenione jakościowo.

Podczas analizy rozwiązań do weryfikacji tożsamości należy rozpatrzyć następujące aspekty:

W jaki sposób przechwytywany jest dokument tożsamości? Co jest podstawowym elementem zapewniającym jakość i trafność weryfikacji?

Czy użytkownik jest kierowany poprzez komunikaty podczas przechwytywania danych?

Czy istnieje automatyczne rozpoznawanie dokumentów bez konieczności określania narodowości lub rodzaju?

Jaki jest współczynnik konwersji uznawanych dokumentów?

Jak analizowany jest dokument (z głębokim uczeniem się, ręcznym przetwarzaniem, hybrydą)?

Czy rozwiązanie obsługuje rozpoznawanie twarzy?

Czy można spersonalizować interfejs za pomocą wizerunku Twojej marki (white label)?

Jaki system jest używany do analizy biometrycznej?

Czy można rozwinąć obsługę w różnych językach, jeżeli w przyszłości zaszłaby taka potrzeba?

Rodzaj dokumentu i zasięg geograficzny możliwości weryfikacji

Przy wyborze usługi weryfikacji tożsamości cyfrowej należy również wziąć pod uwagę dokumenty tożsamości, które będą do przetworzenia. Weryfikacja jakich dokumentów jest potrzebna, aby zapewnić firmie bezpieczeństwo i ciągłość działalności? Dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, zezwolenie na pobyt, karta zdrowia – na całym świecie jest mnóstwo dokumentów potwierdzających tożsamość, które różnią się w zależności od kraju i są wykorzystywane przez różne firmy do różnych celów. Myśląc o rodzaju dokumentu, który będzie podlegał weryfikacji, należy określić potrzeby firmy, wynikające m.in. z jej obecności geograficznej i branży, w której działa.

Aby upewnić się, że usługa weryfikacji tożsamości spełnia potrzeby firmy, konieczne jest zbadanie zakresu dokumentów, które oferuje potencjalny dostawca technologii weryfikacji tożsamości.

Zakres możliwości działania takich firm może się bardzo różnić w zależności od liczby akceptowanych dokumentów tożsamości, ich różnych wersji, formatu, a także kraju pochodzenia. Im większy jest zakres obsługi dokumentów, tym bardziej rozwiązanie będzie odpowiadało potrzebom lokalnym i międzynarodowym. Podobnie liczba języków dostępnych w procesie onboardingu nowego klienta będzie kluczowa, jeśli firma planuje działać globalnie.

Innym ważnym aspektem, na który trzeba zwrócić uwagę i który może być prawdziwą zaletą dobrego rozwiązania do weryfikacji tożsamości, jest weryfikacja dokumentów uznanych za niemożliwe do dokonania identyfikacji. Potwierdzenie adresu, odcinek wypłaty, dane bankowe lub rozliczenie podatkowe to dokumenty, które mogą być interesujące i czasami trzeba je uwzględnić w procesie KYC. Nie każdy dostawca weryfikujący tożsamość online umie i może taki proces przeprowadzić.

Jeśli okaże się, że dostawca rozwiązania nie obsługuje wszystkich żądanych przez firmę dokumentów, należy zapytać o elastyczność w dodawania nowych dokumentów w przyszłości. Bardzo ważna jest możliwość rozszerzenia spektrum weryfikowanych dokumentów w określonym czasie w przyszłości.

Technologie i sposoby integracji

Jeśli analiza rozwiązania dotyczy strony technicznej, należy wziąć pod uwagę m. in. sposoby integracji rozważanej technologii z rozwiązaniami już istniejącymi w firmie. Analiza ta, wbrew pozorom, nie wymaga dużej wiedzy technicznej, ale pomaga zrozumieć, czy usługa weryfikacji tożsamości może być łatwo wdrożona w istniejącą infrastrukturę. Jakość i niezawodność technologii ma wpływ na czas weryfikacji i doświadczenie klienta, dlatego też – oprócz kwestii procesowych – jest to tak istotny element.

Podczas analizy rozwiązań weryfikacji tożsamości należy sprawdzić elementy, które wpływają na możliwość łatwego „wpięcia” do obecnie stosowanych technologii:

Czy technologia przechwytywania została opracowana wewnętrznie?

Czy jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami?

Czy oferuje dużą różnorodność formatów (np. filmy, zdjęcia)?

Czy odpowiedź na zgłaszane zapytania jest natychmiastowa?

Czy technologia zapewnia niezawodny, potwierdzony certyfikatami poziom bezpieczeństwa?

Czy posiada najnowocześniejsze rozwiązania rozpoznawania biometrycznego?

Rozpoznanie biometryczne

Warto wspomnieć, że istnieją różne technologie rozpoznawania biometrycznego, które zapewniają, że osoba zapisująca się na ofertę jest tym, za kogo się podaje. Weryfikację można przeprowadzić za pomocą wideo lub selfie.

Proces rozpoznawania twarzy za pomocą selfie jest prosty. Użytkownik wykonuje selfie, które jest porównywane z obrazem pobranym z dokumentu tożsamości. Obecnie nazywa się to dopasowaniem twarzy. Czas trwania weryfikacji różni się w zależności od dostawcy.

Jeśli chodzi o wideo, pozwala nam przejść dalej w procesie kontroli tożsamości, upewniając się, że osoba faktycznie znajduje się przed ekranem urządzenia. Użytkownik nagrywa wideo, w którym musi wykonać wyzwanie, po którym następuje porównanie

z dokumentem tożsamości. Proces wykrywania żywotności opiera się następnie na analizie ruchów między ujęciami.

Inne technologie, takie jak odczyt chipów NFC, mogą również umożliwić weryfikację autentyczności dokumentów elektronicznych. Połączenie tych trzech kroków zapewni kompletny i niezawodny proces KYC.

Jakość i niezawodność weryfikacji tożsamości

Technologie dostępne w ramach rozwiązań są ważne, ale jeszcze ważniejsza jest ich jakość. Im wydajniejsza technologia, tym lepsza obsługa klienta i skuteczniejsza walka z fałszerstwami dokumentów.

Aby zapewnić niezawodność technologii rozwiązania, warto ją przetestować. Zawsze indywidualne doświadczenia to najlepszy sposób na poznanie narzędzia, które firma chce ocenić. Testowanie umożliwia m. in. zdefiniowanie współczynnika wykrywania oszustw, dzięki któremu można porównać skuteczność rozwiązań. Wykonując testy można również uzyskać współczynnik ekstrakcji, który zapewnia, że ​​rozwiązanie poprawnie wyodrębni dane obecne w dokumencie tożsamości.

Oprócz różnych używanych technologii ważne jest, aby wziąć pod uwagę możliwości integracji technologii z innymi rozwiązaniami. W rzeczywistości, jeśli firma chce zapewnić dostęp do usługi za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, niezbędne jest posiadanie możliwości bezpośredniego zintegrowania z nią usługi weryfikacji tożsamości. Koszt i czas realizacji są również czynnikami, które należy przeanalizować, więc też należy w tym miejscu o takie koszty zapytać dostawcę.

Zgodność z przepisami, certyfikaty i ochrona danych osobowych

Narzędzie do weryfikacji tożsamości cyfrowej powinno być zgodne i posiadać certyfikaty spełniające różne wymagania regulacyjne rynku. Decyzja firmy poszukującej technologii powinna być podyktowana szczególnym uwzględnieniem przepisów, którym podlega dany rynek czy sektor gospodarki. Warto pamiętać, że przepisy mogą się zmieniać, więc dostawca powinien dbać o rozwój produktów i uzyskiwać coraz to nowe potwierdzenia dla spełniania wszystkich wymaganych norm.

Które z regulacji powinny być spełnione przez technologię weryfikacji tożsamości?

Dyrektywa AML (Anti-Money Laundering) jest obecnie wymagana w wielu branżach, a zgodność z AML może być prawdziwą zaletą w tworzeniu opartych na zaufaniu relacji z przyszłymi klientami. Początkowo ukierunkowana była na zapobieganie praniu pieniędzy, stopniowo zaczęła obejmować oszustwa podatkowe i finansowanie terroryzmu. Należy upewnić się, że usługa weryfikacji tożsamości spełnia różne wymagania określone w dyrektywie.

Rozporządzenie eIDAS ma na celu usprawnienie i zabezpieczenie wymiany cyfrowej. Jej ambicją jest stworzenie wspólnej podstawy dla elektronicznych interakcji między ludźmi, firmami i instytucjami publicznymi. Rozporządzenie dotyczy identyfikacji elektronicznej, zaufanych usług i dokumentów elektronicznych. Zapewnia interoperacyjność między krajami. Należy zapytać o poziom certyfikacji procesu uwierzytelniania dla każdego rozwiązania, które będzie przez firmę brane pod uwagę.

Ponadto istnieją również wyzwania dotyczące ochrony danych i RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niniejsze rozporządzenie nakłada na firmy obowiązek ochrony danych osobowych i życia prywatnego osób w Unii Europejskiej. Obejmuje dane dotyczące tożsamości, ale także dane biometryczne zebrane podczas procesów identyfikacji. Usługa weryfikacji tożsamości musi być w pełni zgodna z RODO.

Jakość obsługi klienta

Na pierwsze wrażenie mamy w życiu prywatnym podobno kilkanaście sekund. Podobnie ważne są pierwsze rozmowy z potencjalnym dostawcą usług weryfikacji tożsamości, bo przecież będzie to partner firmy na długie lata. Preferencje firmy dotyczące rozwiązań weryfikacji mogą pojawić się już po przeanalizowaniu wspomnianych wcześniej kluczowych punktów. W dokonaniu ostatecznego wyboru może jednak pomóc jeszcze jedno kryterium: właśnie obsługa klienta. Nie mówimy o usłudze oferowanej po zakupie rozwiązania, ale o realnym wsparciu potrzeb firmy przez wykwalifikowany zespół dostawcy i umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, które – jak to w branży IT bywa – pojawiają się zwykle nieoczekiwanie J

Podczas pierwszych rozmów z dostawcą ważne jest, aby odpowiednio określić swoje potrzeby. Firma powinna otrzymać pomoc w wyborze rozwiązania do wdrożenia, ale także podczas doboru modułów do integracji w trakcie całego procesu sprzedaży.

Niezbędne jest odpowiednie wsparcie po wybraniu modułów, na etapie wdrożenia, a także po jego zakończeniu. Łatwy kontakt z opiekunem klienta jest również bardzo ważny, aby w razie potrzeby uzyskać pomoc w korzystaniu z narzędzia lub rozwiązać problem techniczny. Odpowiedni poziom wsparcia pozwoli jak najlepiej wykorzystać rozwiązanie.

Wybór usługi weryfikacji tożsamości cyfrowej nie jest łatwym zadaniem. Idąc jednak tropem 7 najważniejszych kryteriów wyboru, firmy będą mogły świadomie wybrać partnera w tym obszarze. Najlepsze rozwiązanie to takie, które będzie spełniało określone przez firmę potrzeby i kryteria.

źródło: Ariadnext

