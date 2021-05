Firma w chmurze. Dlaczego brak wiedzy oznacza wzrost kosztów?

Nigdy nie inwestuj pieniędzy w coś, czego nie rozumiesz, mawiał Warren Buffet. Tę przestrogę warto przypomnieć wszystkim firmom chcącym zainwestować dziś w technologię chmurową.

Coraz więcej firm w chmurze

Popyt na chmurę wystrzelił. Według Eurostatu, w Polsce 24% przedsiębiorstw korzysta z cloud computingu. To wciąż niewiele w zestawieniu z rozwiniętymi gospodarkami, ale uwaga: w ciągu 6 ostatnich lat wynik poprawiliśmy 4-krotnie. Co więcej, po gwałtownym przyspieszeniu gospodarki cyfrowej w ubiegłym roku, w zależności od szacunków, rynek cloud computing może rosnąć w tempie 20-30% rocznie.

Korzyści z chmury

Reklama

Czy jest się z czego cieszyć? Z jednej strony tak. Chmura niesie ze sobą wiele korzyści, choćby brak konieczności zamrażania pieniędzy w infrastrukturze IT i możliwość rozliczania się z dostawcą w zależności od zużycia zasobów. To też korzyści dla gospodarki. Szacuje się, że organizacje przekształcone cyfrowo do 2023 r. przyczynią się do wytworzenia ponad połowy globalnego PKB, generując 53,3 biliona dolarów.

- Chmura mimo swoich zalet jest dla niektórych potrzeb rozwiązaniem stosunkowo drogim. Dodatkowo część firm ze względu na standardy, bezpieczeństwo czy regulacje nie może przenieść do chmury wszystkich swoich zasobów. Często w związku z tym dochodzimy do wniosku, że hybrydowy model utrzymania infrastruktury łączący zalety chmury i tradycyjnych rozwiązań jest optymalny – zwraca uwagę Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Kiedy korzyści zamieniają się w koszty

Reklama

Niestety wiele firm wdraża nowe technologie tylko po to, aby nie “odstawać od reszty”. Na usprawiedliwienie trzeba jasno powiedzieć: chmura obliczeniowa, która przez ponad dekadę była tylko koncepcją, dziś przedstawiana jest jako panaceum na problemy, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa. Tymczasem eksperci mówią jasno: - chmura nie jest miejscem, w którym można powielać wcześniejsze błędy, ale taniej niż wcześniej. To robienie wielu rzeczy inaczej, chmura to świat możliwości pod warunkiem, że wiemy, po co i dlaczego do niej migrujemy. W innym przypadku korzyści mogą zamienić się w koszty.

- Wiele organizacji chce przejść do chmury, nie radząc sobie ze starą technologią. Wdrożenia systemów on premise były niesamowicie zasobochłonne, później przegapiono moment, aby w porę ograniczyć straty. Dzisiaj istnieje realne ryzyko, że doświadczymy tych samych problemów, ale tym razem w chmurze. Firmy mogą powielić problemy, od których starały się uciec — od spirali kosztów, po wdrażanie środowisk IT bez wcześniejszego przemyślenia — zwraca uwagę Arkadiusz Sikora, Country Manager z VMware.

Wiele chmur, wiele problemów

Firmy powinny budować strategie IT na podstawie tego, jak będzie wyglądał krajobraz cyfrowo-aplikacyjny w perspektywie 3-5 lat. To bardzo ważne, bo w ostatnich latach liczba aplikacji wzrosła sześciokrotnie, a do 2024 roku powstanie ich ponad 750 milionów. Dane będą wszędzie — ich liczba ma się podwoić w ciągu najbliższych 3 lat. Wpłynie to na sposób komunikacji z otoczeniem. Chmurę należy więc postrzegać jako platformę deweloperską, zabezpieczenie i narzędzie — bez przemyślanej strategii planowania i zarządzania, firmy napotkają trudności związane z kosztami, licencjami, zgodnością, zasobami i bezpieczeństwem.

- Pośpieszna adaptacja chmury może utrudnić działanie krytycznych dla biznesu aplikacji, które w przyszłości będą korzystały z rozproszonych danych. Tak więc "app-first", a nie "cloud-first" powinno być myślą przewodnią wśród dygitalizujących się organizacji — mówi Arkadiusz Sikora, Country Manager VMware Polska.

Problemem dla firm jest też coraz większa złożoność środowisk chmurowych. Przewiduje się, że liczba chmur (prywatnych, publicznych i brzegowych) wzrośnie o 53% w ciągu najbliższych trzech lat. To oznacza większą złożoność — w badaniu VMware zauważono, że 63% organizacji podaje „niespójności między chmurami” jako jedno z głównych wyzwań związanych z obsługą wielu chmur.

Chmura - o czym należy pamiętać przed wdrożeniem?

Myśląc o migracji do chmury, warto pamiętać o tym, że to cele biznesowe powinny być zawsze punktem wyjścia dla każdego projektu. Dopiero wtedy należy ocenić, w jaki sposób strategia cyfrowa pozwoli je zrealizować. W migracji nie chodzi o zbudowanie wszystkiego od nowa, ale w innym niż dotychczas środowisku. Chodzi o nową jakość, ale aby ją uzyskać potrzeba solidnych fundamentów.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA