Co 6 firma używa nowych technologii w biznesie

Transformacja cyfrowa w polskim biznesie nie zwalnia tempa. Już blisko 60% firm deklaruje, że na co dzień wykorzystuje nowe technologie lub jest na zaawansowanym etapie ich wdrożenia.

Transformacja cyfrowa - kto z niej korzysta najchętniej?

W największym stopniu z digitalizacji korzystają firmy zatrudniające ponad 250 pracowników, w tym spółki Skarbu Państwa. Najbardziej zdigitalizowanymi działami są księgowość (96%) i HR (91%). Dużym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania, które gwarantują pełną i elastyczną kontrolę nad danymi.

Jak wskazuje raport „Bariery i trendy” przygotowany przez Instytut Humanites już blisko 60% firm działających w Polsce na co dzień wykorzystuje nowe technologie lub jest na zaawansowanym etapie wdrożenia. Prym wiodą duże przedsiębiorstwa i korporacje, ale już 46% średnich i mniejszych firm deklaruje używanie cyfrowych rozwiązań w codziennych operacjach. Pokazuje to, że proces adaptacji digitalizacji, a także i chmury w sektorze MŚP wyraźnie przyspieszył.

Wśród działów, w których cyfryzacja jest obecnie na najwyższym poziomie wdrożenia to:

księgowość (96%),

HR (91%),

IT (72%)

logistyka (68%)

Jednocześnie w zakresie użycia chmury obliczeniowej, ponad 90% przedsiębiorców wskazuje, że wykorzystuje ją do wsparcia istniejących procesów, a 67% uważa, że chmura jest dobrym sposobem na poszerzenie zasobów IT bez potrzeby inwestowania we własny sprzęt i infrastrukturę.

Wzrasta poziom bezpieczeństwa

Cyfrowa transformacja, która jeszcze kilkanaście lat temu była przede wszystkim domeną firm telekomunikacyjnych, staje się udziałem coraz większej liczby przedsiębiorstw z wielu branż. Jak pokazują badania, wraz z rosnącym wykorzystaniem digitalizacji, wzrasta znaczenie bezpieczeństwa operacji na wypadek ewentualnych awarii. Dlatego przy wyborze rozwiązania warto sprawdzić procedury bezpieczeństwa - mówi Tomasz Morawski Business Development Executive w Iron Mountain.

- Digitalizacja to już nie trend, a biznesowa konieczność, której wyraźne korzyści w nowej rzeczywistości dostrzega coraz więcej przedsiębiorców. Cyfrowe usługi bez konieczności inwestycji we własną infrastrukturę IT, dają przedsiębiorcom szybki dostęp do informacji, umożliwiają tworzenie własnej polityki zarządzania danymi, zapewniając intuicyjną pracę w pełni bezpiecznym środowisku danych - dodaje Andrzej Marchewka Key Account Manager w Iron Mountain.

Zarządzanie dokumentacją pracowniczą

Jak podkreśla ekspert Iron Mountain, zaletą rozwiązań tego typu jest gromadzenie wszystkich danych i zasobów w jednym miejscu, co szczególnie przydaje się w zakresie zarządzania dokumentacją pracowniczą. Dodatkową korzyścią jest on-boarding nowych klientów, zaczynając od najprostszych rozwiązań i usług, dzięki czemu przejście na cyfrową formę operacyjności staje się znacznie szybsze i bardziej intuicyjne. Platformy tego typu znacznie ułatwiają pracę na skanach, gdzie wszystko jest dostępne w zasięgu jednego kliknięcia. Co więcej, firmy same definiują zakres dostępu do danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mają pełną kontrolę i bezpieczeństwo nad swoimi informacjami. Ze względu na większą chęć intuicyjnego dostępu do danych zainteresowanie digitalizacją rośnie. Korzyści z cyfryzacji i chmury widzą zarówno menedżerowie, jak i sami pracownicy, którzy przyznają, że podnosi ona efektywność pracy, na co wskazało kolejno: 86 i 82%.

Ponad jedna trzecia firm z sektora MŚP deklaruje wysoki poziom zaawansowania w procesach digitalizacji, a 24% jest w fazie adaptacji nowych strategii IT. Kluczowymi elementami, z powodu których średni i mniejsi przedsiębiorcy interesują się wybranymi technologiami chmurowymi i cyfrowymi, są poziom bezpieczeństwa (26%) oraz lokalizacja na terenie Polski (23%), ze względu na przepisy prawne związane choćby z RODO.

