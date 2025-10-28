REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Niezwykli ludzie. Jak wzbogacać kulturę organizacji dzięki talentom osób z niepełnosprawnością?

Niezwykli ludzie. Jak wzbogacać kulturę organizacji dzięki talentom osób z niepełnosprawnością?

Subskrybuj nas na Youtube
28 października 2025, 04:00
niezwykli ludzie
Niezwykli ludzie. Jak wzbogacać kulturę organizacji dzięki talentom osób z niepełnosprawnością?
Personel i Zarządzanie

REKLAMA

REKLAMA

Najważniejszym kapitałem każdej organizacji są ludzie – to oni kształtują kulturę, rozwój i pozycję firmy na rynku. Dobrze dobrany zespół udźwignie ogromne wymagania, często przewyższając pokładane w nich oczekiwania, natomiast niewłaściwie dobrany lub źle zarządzany – może osłabić firmę i jej relacje z klientami. Integralnym elementem dojrzałej kultury organizacyjnej staje się dziś świadome włączanie różnorodności, w tym także osób z niepełnosprawnością.

Kultura organizacji nie jest czymś, co kształtuje i wdraża dział HR, informując pracowników, jak od teraz mają się zachowywać. Tworzą ją ludzie i to oni mają realny wpływ na to, jak wygląda; to ich codzienne decyzje, sposób odnoszenia się do siebie i realizowania wspólnych celów buduje jej unikatowość. Kultura organizacji nie jest hasłem, które dobrze wygląda na stronie internetowej firmy, ale jest czymś, co spaja wszystkich pracowników, niezależnie od ich stanowiska i stażu w danym miejscu. Niedopasowanie kulturowe pracownika, niezależnie od jego wysokich kwalifikacji i kompetencji, znacząco wpływa na jego zaangażowanie i efektywność w miejscu pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Otwarcie się na różnorodność

Jednym z kluczowych wymiarów kultury organizacyjnej jest to, na ile potrafi ona otwierać się na różnorodność i tworzyć przestrzeń dla wszystkich pracowników – także z niepełnosprawnością. Zatrudnienie takich osób to przede wszystkim wartość dla pracodawcy, a nie jedynie obowiązek wynikający z realizacji polityki ESG czy CSR. Takie działanie jest skutecznym sposobem na pozyskanie utalentowanych specjalistów w obszarze, który do tej pory często był pomijany. Według badań różnorodne zespoły wykazują się większą kreatywnością, sprawniej rozwiązują problemy. Osoby z niepełnosprawnością, których proces adaptacji przebiegnie pomyślnie, są bardziej lojalne i dłużej pozostają z danym pracodawcą, co w znaczący sposób wpływa na zmniejszenie kosztów rekrutacji i stabilność zespołów.

Świadome otwieranie się na pracowników z niepełnosprawnością sprawia, że kultura organizacji staje się bardziej otwarta, empatyczna i cechuje ją większa innowacyjność. Inkluzywne miejsca pracy wspierają zaangażowanie pracowników, budując zaufanie do pracodawcy.

Wewnętrzna siła

W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie spotykałam klientów, którzy pomimo licznych trudności i niepowodzeń znajdowali w sobie siłę do tego, żeby nadal szukać najlepszego dla siebie pracodawcy, wykazywali się przy tym bardzo dużą odpornością na stres oraz niezwykłą wytrwałością. Często odkrywamy, że taki pracownik wnosi do organizacji unikatowe kompetencje. Wykazuje bardzo duże umiejętności adaptacyjne i niezwykłe podejście do wyzwań, korzystając ze swojego doświadczenia w codziennym pokonywaniu barier. Otwartość i kreatywność osób z niepełnosprawnością wpływają na cały zespół, a determinacja i wytrwałość pokazywane w codziennych sytuacjach dla wielu stają się inspiracją. Dlatego też zatrudnienie takiego pracownika realnie wpływa na dynamikę w całym zespole.

REKLAMA

W firmach, które otworzyły się na różnorodnych pracowników, często obserwujemy, że rozwiązanie, które pierwotnie zaprojektowane zostało z myślą o pracownikach z niepełnosprawnością, z czasem staje się usprawnieniem wpływającym na poprawę w innych obszarach wspierających również pozostałych pracowników. Wprowadzenie takich usprawnień często okazuje się korzystne dla całego zespołu, staje się innowacją możliwą do wprowadzenia w całej organizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organizacje inwestujące w kapitał ludzki i jego różnorodność przyciągają do siebie talenty i zdobywają przewagę konkurencyjną. Inkluzywność wpływa również na zwiększenie atrakcyjności w oczach klientów i kontrahentów.

Niewykorzystany potencjał

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)z 2024 r. w obszarze aktywność ekonomicznej osób z niepełnosprawnością w wieku 16–89 lat wskazuje współczynnik aktywności zawodowej na poziomie 18,6 proc. (r./r. spadek o 0,8 pkt proc.) Według Państwowej Inspekcji Pracy w urzędach pracy zarejestrowanych było około 2,9 mln osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniem do ulg i uprawnień. Wskazuje to na ogromny niewykorzystany potencjał w tej grupie. W wielu przypadkach wynika to z niewiedzy, braku świadomości i strachu pracodawców przed zatrudnieniem takiego pracownika.

Walka o najlepsze talenty na rynku wciąż trwa, jednocześnie ciągle istnieje grupa potencjalnych pracowników nieobecnych na rynku pracy. Duża ich część ma wysokie kwalifikacje i gotowość do pracy, wielu, chcąc zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, stale podnosi swoje kompetencje.

Zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością wzbogaca kulturę organizacji, poprawia dynamikę zespołów oraz zaangażowanie współpracowników. Wśród nich jest wiele nieodkrytych talentów, które jeszcze nie miały szansy w pełni pokazać swojego potencjału, a zatrudnienie ich z pewnością przyniesie wiele korzyści każdej organizacji.

Trzeba podkreślić, że pracownik z niepełnosprawnością nie jest stereotypowym „dodatkiem” do zespołu, z którego potrzebami współpracownicy i menedżerowie muszą sobie jakoś poradzić – wręcz przeciwnie, jest bardzo dobrą inwestycją mającą realny wpływ na organizację i jej kulturę.

Anna Łoginow

Artykuł powstał w ramach kampanii społecznej realizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ze środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Powiązane
"Ukryte zasoby" wciąż w cieniu. Dlaczego pracodawcy nie sięgają po nowe grupy pracowników?
Reforma pomocy społecznej - co będzie można uzyskać z MOPS i nie tylko w 2026?
Reforma pomocy społecznej - co będzie można uzyskać z MOPS i nie tylko w 2026?
Społeczeństwo się starzeje, maleje liczba osób w wieku produkcyjnym. Oto 2 najlepsze rozwiązania dla pracodawców
Społeczeństwo się starzeje, maleje liczba osób w wieku produkcyjnym. Oto 2 najlepsze rozwiązania dla pracodawców
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Personel i Zarządzanie
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Niezwykli ludzie. Jak wzbogacać kulturę organizacji dzięki talentom osób z niepełnosprawnością?
28 paź 2025

Najważniejszym kapitałem każdej organizacji są ludzie – to oni kształtują kulturę, rozwój i pozycję firmy na rynku. Dobrze dobrany zespół udźwignie ogromne wymagania, często przewyższając pokładane w nich oczekiwania, natomiast niewłaściwie dobrany lub źle zarządzany – może osłabić firmę i jej relacje z klientami. Integralnym elementem dojrzałej kultury organizacyjnej staje się dziś świadome włączanie różnorodności, w tym także osób z niepełnosprawnością.
Ogólne warunki umowy często nie są wiążące. Mimo że są dostępne
27 paź 2025

Wiele firm – także dużych – zakłada, że sam fakt opublikowania wzorca umownego oznacza, iż automatycznie obowiązuje on drugą stronę. To założenie jest błędne. Może być nie tylko rozczarowujące, ale i kosztowne.

Firma w Czechach w 2026 roku – dlaczego warto?
24 paź 2025

Czechy od lat należą do najatrakcyjniejszych krajów w Europie dla przedsiębiorców z Polski, którzy szukają stabilnego, przejrzystego i przyjaznego środowiska do prowadzenia biznesu. W 2025 roku to zainteresowanie nie tylko nie słabnie, ale wręcz rośnie. Coraz więcej osób rozważa przeniesienie działalności gospodarczej za południową granicę – nie z powodu chęci ucieczki przed obowiązkami, lecz po to, by zyskać normalne warunki do pracy i rozwoju firmy.
Faktoring bije rekordy w Polsce. Ponad 31 tysięcy firm finansuje się bez kredytu
24 paź 2025

Coraz więcej polskich przedsiębiorców wybiera faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że po trzech kwartałach 2025 roku firmy zrzeszone w organizacji sfinansowały faktury o łącznej wartości 376,7 mld to o 9,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Z usług faktorów korzysta już ponad 31 tysięcy przedsiębiorstw.

REKLAMA

PKO Leasing nadal na czele, rynek z wolniejszym wzrostem – leasing w 2025 roku [Gość Infor.pl]
23 paź 2025

Polski rynek leasingu po trzech kwartałach 2025 roku wyraźnie zwalnia. Po latach dwucyfrowych wzrostów branża wchodzi w fazę dojrzewania – prognozowany roczny wynik to zaledwie jednocyfrowy przyrost. Mimo spowolnienia, lider rynku – PKO Leasing – utrzymuje pozycję z bezpieczną przewagą nad konkurencją.
Bardzo dobra wiadomość dla firm transportowych: rząd uruchamia dopłaty do tachografów. Oto na jakich nowych zasadach skorzystają z dotacji przewoźnicy
22 paź 2025

Rząd uruchamia dopłaty do tachografów – na jakich nowych zasadach będzie przyznawane wsparcie dla przewoźników?Ministerstwo Infrastruktury 14 października 2025 opublikowało rozporządzenie w zakresie dofinansowania do wymiany tachografów.

Program GO4funds wspiera firmy zainteresowane funduszami UE
21 paź 2025

Jak znaleźć optymalne unijne finansowanie dla własnej firmy? Jak nie przeoczyć ważnego i atrakcyjnego konkursu? Warto skorzystać z programu GO4funds prowadzonego przez Bank BNP Paribas.
Fundacja rodzinna w organizacji: czy może sprzedać udziały i inwestować w akcje? Kluczowe zasady i skutki podatkowe
21 paź 2025

Fundacja rodzinna w organizacji, choć nie posiada jeszcze osobowości prawnej, może w pewnych sytuacjach zarządzać przekazanym jej majątkiem, w tym sprzedać udziały. Warto jednak wiedzieć, jakie warunki muszą zostać spełnione, by uniknąć konsekwencji podatkowych oraz jak prawidłowo inwestować środki fundacji w papiery wartościowe.

REKLAMA

Trudne czasy tworzą silne firmy – pod warunkiem, że wiedzą, jak się przygotować
21 paź 2025

W obliczu rosnącej niestabilności geopolitycznej aż 68% Polaków obawia się o bezpieczeństwo finansowe swoich firm, jednak większość organizacji wciąż nie podejmuje wystarczających działań. Tradycyjne szkolenia nie przygotowują pracowników na realny kryzys – rozwiązaniem może być VR, który pozwala budować odporność zespołów poprzez symulacje stresujących sytuacji.
Czy ochrona konsumenta poszła za daleko? TSUE stawia sprawę jasno: prawo nie może być narzędziem niesprawiedliwości
21 paź 2025

Nowa opinia Rzecznika Generalnego TSUE Andrei Biondiego może wstrząsnąć unijnym prawem konsumenckim. Po raz pierwszy tak wyraźnie uznano, że konsument nie może wykorzystywać przepisów dla własnej korzyści kosztem przedsiębiorcy. To sygnał, że era bezwzględnej ochrony konsumenta dobiega końca – a firmy zyskują szansę na bardziej sprawiedliwe traktowanie.

REKLAMA