Cesja umowy leasingu samochodu osobowego – ujęcie podatkowe po stronie "przejmującego" leasing

W praktyce gospodarczej często zdarza się, że leasingobiorca korzystający z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego decyduje się przenieść swoje prawa i obowiązki na inny podmiot. Taka transakcja nazywana jest cesją umowy leasingu.

W wyniku cesji umowy leasingu, nowy leasingobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz dotychczasowego leasingobiorcy tzw. odstępnego, czyli wynagrodzenia za przejęcie umowy. W praktyce pojawia się pytanie: czy nowy leasingobiorca może potraktować zapłacone odstępne jako koszt uzyskania przychodu i czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT od tej kwoty?

Rozliczenie w VAT

Czy można odliczyć VAT od odstępnego?

Zgodnie z ustawą o VAT, leasing operacyjny jest traktowany jako świadczenie usług. W przypadku cesji, dotychczasowy leasingobiorca przenosi na inny podmiot swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy – a więc wykonuje usługę, która podlega opodatkowaniu VAT.

W konsekwencji, poprzedni leasingobiorca powinien wystawić fakturę VAT z tytułu odstępnego, natomiast nowy leasingobiorca ma prawo do odliczenia VAT na zasadach ogólnych.

Kluczowe znaczenie ma jednak sposób użytkowania pojazdu:

Jeśli samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jest wykorzystywany zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych (tzw. użytkowanie mieszane) – przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT ,

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jest wykorzystywany (tzw. użytkowanie mieszane) – przysługuje prawo do odliczenia , Jeśli pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i spełnia dodatkowe warunki wskazane w art. 86a ustawy o VAT – podatnik może odliczyć 100% VAT.

Moment odliczenia VAT od odstępnego powstaje zgodnie z zasadą ogólną – w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy i nie wcześniej niż w okresie otrzymania faktury.

Odliczenie VAT od kolejnych rat leasingowych

Po przejęciu umowy leasingu operacyjnego, nowy leasingobiorca rozlicza się z leasingodawcą na takich samych zasadach, jak gdyby sam zawarł umowę od początku. Oznacza to, że od każdej raty leasingowej może odliczać VAT w wysokości:

50% – gdy pojazd jest wykorzystywany do celów mieszanych,

– gdy pojazd jest wykorzystywany do celów mieszanych, 100% – gdy pojazd służy wyłącznie działalności gospodarczej i spełnione są ustawowe warunki pełnego odliczenia.

Takie podejście potwierdzają również liczne interpretacje indywidualne organów podatkowych.

Ujęcie w podatku dochodowym (CIT/PIT)

Czy odstępne może być kosztem uzyskania przychodu?

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora KIS z 12 grudnia 2023 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.600.2023.1.JMS), wydatek na zapłatę odstępnego za cesję umowy leasingu może stanowić koszt uzyskania przychodu, ponieważ ma pośredni związek z przychodami i jest ponoszony w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Wątpliwości pojawiają się jednak w zakresie limitu ujęcia tego wydatku w kosztach podatkowych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikające z umowy leasingu operacyjnego w części przekraczającej proporcję, w jakiej kwota 150 000 zł (dla samochodów elektrycznych – 225 000 zł) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy. W limitach tych mieści się również nieodliczony VAT.

Czy odstępne podlega limitowi 150 000 zł?

W ocenie części ekspertów, odstępne nie stanowi opłaty za używanie samochodu, lecz jest wynagrodzeniem za przeniesienie praw z umowy, dlatego nie powinno podlegać limitowi 150 000 zł. W praktyce oznaczałoby to możliwość ujęcia odstępnego w kosztach w pełnej wysokości.

Niemniej organy podatkowe nie zawsze zgadzają się z taką interpretacją. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 2 kwietnia 2025 r. (nr 0115-KDIT3.4011.152.2025.1.DP) wskazano, że odstępne należy traktować jako opłatę związaną z przejęciem umowy leasingu, a zatem podlega ograniczeniu proporcjonalnemu – w relacji kwoty 150 000 zł (lub 225 000 zł dla pojazdów elektrycznych) do wartości samochodu będącego przedmiotem leasingu.

Jak ustalić wartość samochodu przy cesji?

Największe spory interpretacyjne dotyczą sposobu ustalenia wartości samochodu osobowego dla potrzeb limitu 150 000 zł:

czy należy przyjąć wartość rynkową pojazdu z dnia cesji,

czy wartość z dnia zawarcia pierwotnej umowy leasingu,

czy może wartość pozostałą do spłaty.

Stanowiska organów podatkowych w tej kwestii są rozbieżne. Aby uniknąć sporów z fiskusem, eksperci rekomendują, aby – w braku jednoznacznych przepisów – przyjmować wartość samochodu z dnia zawarcia pierwotnej umowy leasingu, czyli taką, która była podstawą do obliczania rat leasingowych.

Podsumowanie

Cesja umowy leasingu samochodu osobowego, choć coraz częstsza w praktyce biznesowej, wciąż budzi liczne wątpliwości podatkowe.

W przypadku VAT odstępne traktowane jest jako usługa, od której nowy leasingobiorca może odliczyć podatek w wysokości 50% lub 100% – w zależności od sposobu użytkowania pojazdu.

Natomiast na gruncie CIT/PIT kwestia kwalifikacji odstępnego jako kosztu uzyskania przychodu oraz stosowania limitu 150 000 zł pozostaje sporna.

Z tego względu przed przejęciem umowy leasingu warto przeanalizować skutki podatkowe transakcji oraz rozważyć uzyskanie interpretacji indywidualnej, która potwierdzi prawidłowe stanowisko w konkretnej sytuacji.