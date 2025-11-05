REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Jak stoper i koncentracja ratują nas przed światem dystraktorów?

Jak stoper i koncentracja ratują nas przed światem dystraktorów?

Subskrybuj nas na Youtube
05 listopada 2025, 14:43
Jak stoper i koncentracja ratują nas przed światem dystraktorów?
Jak stoper i koncentracja ratują nas przed światem dystraktorów?
Personel i Zarządzanie

REKLAMA

REKLAMA

Przez lata próbowałem różnych systemów zarządzania sobą w czasie. Aplikacje, kalendarze, kanbany, mapy myśli. Wszystko ładnie wyglądało na prezentacjach, ale w codziennym chaosie pracy menedżera czy konsultanta – niewiele z tego zostawało.

Dziś w swojej pracy korzystam z dwóch kluczowych i prostych narzędzi, które – choć mogą wydawać się banalne – naprawdę „robią różnicę”. Pierwsze z nich to „zwykły” stoper. Kiedy kładę go na stole podczas spotkań, warsztatów czy pracy własnej, początkowo wywołuję konsternację, a potem dzieje się coś ciekawego – tempo rozmowy przyspiesza, wypowiedzi stają się krótsze, a ludzie szybciej przechodzą do sedna.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy wyznaczony przeze mnie czas na zadanie się skończy – stoper wydaje głośny dźwięk. To dzisiaj już mój znak rozpoznawczy. Czasem ta presja sekund wręcz stresuje, ale właśnie dzięki temu pojawia się klarowność. Nagle okazuje się, że wystarczy 5 minut, by zamknąć temat, który normalnie rozlewałby się na pół godziny. Jakość dyskusji, wniosków i decyzji zmienia się o 180 stopni.

Z czasem zaczęliśmy stosować tę metodę zespołowo. Na naszych cotygodniowych prezentacjach statusowych (Weekly) dodaliśmy stoper na każdym slajdzie, gdzie w prawym górnym rogu czas odlicza się od 60 sekund w dół. To dokładnie tyle, ile można poświęcić na wyczerpującą, nieprzerwaną relację o stanie projektu, np. wdrożenia nowego modelu obsługi klienta. Efekt? Spotkania przestały być rozwlekłe, a każdy nauczył się mówić krótko i treściwie.

Druga rzecz, którą stosuję każdego dnia, to trzygwiazdkowe produkty. Innymi słowy – trzy najważniejsze rzeczy do zrobienia. Nie piętnaście, nie dwadzieścia, tylko trzy. Bo tylko na tyle realnie wystarcza koncentracji i energii. Każdego ranka ustawiam je na pierwszym miejscu, a dopiero potem zajmuję się resztą. To trochę jak z priorytetami w przywództwie – jeśli nie wybierzesz, co naprawdę liczy się najbardziej, wszystko stanie się równie ważne, czyli równie nieważne.

REKLAMA

Tutaj inspirują mnie ci, którzy osiągnęli najwięcej. Jeff Bezos mówi, że „w dużych firmach najważniejszym zadaniem menedżerów jest podejmowanie niewielkiej liczby wysokiej jakości decyzji”. Ja to interpretuję jako koncentrację na sprawach, które na danym poziomie zarządzania będą miały największy impakt – na moje miejsce pracy, mój biznes, mój zespół. To świetna lekcja, że efektywność nie polega na robieniu wszystkiego, ale na wybieraniu tego, co przesądza o wyniku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na świecie powstają dziś setki metod pracy nad efektywnością osobistą. Islandczycy testują czterodniowy tydzień pracy, w Dolinie Krzemowej popularne są sesje „deep work” w kompletnie odciętym środowisku, a w Azji wraca moda na tzw. silent retreat – kilkudniowe wyjazdy bez słowa i bez telefonu. Wspólny mianownik jest zawsze ten sam: chodzi o koncentrację. Umiejętność powiedzenia sobie: „teraz tylko to” i wytrzymania w tym stanie do końca zadania.

Nie twierdzę, że stoper i trzy produkty dziennie rozwiążą wszystkie problemy. Ale wiem, że to prostsze niż obsesja kolejnych aplikacji do zarządzania sobą. Czasem wystarczy zegarek na stole i decyzja, że dziś zrobię trzy najważniejsze rzeczy – bez wymówek, bez ucieczek. Reszta to już tylko hałas.

Dawid Pyszniak
CEO Compass&Partners Consulting Company

Powiązane
Bezpłatny ebook: Wydanie specjalne personel & zarządzanie - kiedy życie boli...
Bezpłatny ebook: Wydanie specjalne personel & zarządzanie - kiedy życie boli...
Poławianie pereł. W jaki sposób łączyć technologię z autentycznością, by pozyskiwać jak najlepszych kandydatów?
Poławianie pereł. W jaki sposób łączyć technologię z autentycznością, by pozyskiwać jak najlepszych kandydatów?
Gdy motywacja spada. Sprawdzone sposoby na odzyskanie chęci do działania
Gdy motywacja spada. Sprawdzone sposoby na odzyskanie chęci do działania
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Personel i Zarządzanie
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak stoper i koncentracja ratują nas przed światem dystraktorów?
05 lis 2025

Przez lata próbowałem różnych systemów zarządzania sobą w czasie. Aplikacje, kalendarze, kanbany, mapy myśli. Wszystko ładnie wyglądało na prezentacjach, ale w codziennym chaosie pracy menedżera czy konsultanta – niewiele z tego zostawało.
Odpowiedzialność prawna salonów beauty
05 lis 2025

Wraz z rozszerzającą się gamą ofert salonów świadczących usługi kosmetyczne, rośnie odpowiedzialność prawna osób wykonujących zabiegi za ich prawidłowe wykonanie. W wielu przypadkach zwrot pieniędzy za źle wykonaną usługę to najmniejsza dolegliwość z grożących konsekwencji.
Finansowanie operacyjne dla dużych firm: ranking top faktorów 2025
04 lis 2025

Rynek finansowania operacyjnego w 2025 roku jest ukształtowany przez konwergencję wyzwań makroekonomicznych i dynamicznej transformacji technologicznej. Faktoring, pierwotnie postrzegany głównie jako rezerwowe źródło krótkoterminowej płynności, osiągnął status strategicznego instrumentu zarządzania kapitałem obrotowym i odpornością operacyjną dużych korporacji.
Od 30 grudnia 2025 r. duże i średnie firmy będą musiały udowodnić, że nie przyczyniają się do wylesiania. Nowe przepisy i obowiązki z rozporządzenia EUDR
04 lis 2025

Dnia 30 grudnia 2025 r. wchodzi w życie rozporządzenie EUDR. Duże i średnie firmy będą musiały udowodnić, że nie przyczyniają się do wylesiania. Kogo dokładnie dotyczą nowe obowiązki?

REKLAMA

Śmierć wspólnika sp. z o.o. a udziały w spółce
04 lis 2025

Życie pisze różne scenariusze, a dalekosiężne plany nie zawsze udają się zrealizować. Czasem najlepszy biznesplan nie zdoła uwzględnić nieprzewidzianego. Trudno zakładać, że intensywny i odnoszący sukcesy biznesmen nagle zakończy swoją przygodę, a to wszystko przez śmierć. W takich smutnych sytuacjach spółka z o.o. nie przestaje istnieć. Powstaje pytanie – co dalej? Co dzieje się z udziałami zmarłego wspólnika?
Cesja umowy leasingu samochodu osobowego – ujęcie podatkowe po stronie "przejmującego" leasing
31 paź 2025

W praktyce gospodarczej często zdarza się, że leasingobiorca korzystający z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego decyduje się przenieść swoje prawa i obowiązki na inny podmiot. Taka transakcja nazywana jest cesją umowy leasingu.
Startupy, AI i biznes: Polska coraz mocniej w grze o rynek USA [Gość Infor.pl]
31 paź 2025

Współpraca polsko-amerykańska to temat, który od lat przyciąga uwagę — nie tylko polityków, ale też przedsiębiorców, naukowców i ludzi kultury. Fundacja Kościuszkowska, działająca już od stu lat, jest jednym z filarów tej relacji. W rozmowie z Szymonem Glonkiem w programie Gość Infor.pl, Wojciech Voytek Jackowski — powiernik Fundacji i prawnik pracujący w Nowym Jorku — opowiedział o tym, jak dziś wyglądają kontakty gospodarcze między Polską a Stanami Zjednoczonymi, jak rozwijają się polskie startupy za oceanem i jakie szanse przynosi era sztucznej inteligencji.
Coraz większe kłopoty polskich firm z terminowym płaceniem faktur. Niewypłacalnych firm przybywa w zastraszającym tempie
01 lis 2025

Kolejny rekord niewypłacalności i coraz większa świadomość polskich firm. Od stycznia do końca września 2025 roku aż 5215 polskich firm ogłosiło niewypłacalność. To o 17% więcej niż w tym samym okresie w 2024 roku i o 39% więcej niż po pierwszym półroczu 2025 roku.

REKLAMA

Gdy motywacja spada. Sprawdzone sposoby na odzyskanie chęci do działania
30 paź 2025

Zaangażowanie pracowników to nie tylko wskaźnik nastrojów w zespołach, lecz realny czynnik decydujący o efektywności i kondycji finansowej organizacji. Jak pokazuje raport Gallupa „State of the Global Workplace 2025”, firmy z wysokim poziomem zaangażowania osiągają o 23 proc. wyższą rentowność i o 18 proc. lepszą produktywność niż konkurencja. Jednocześnie dane z tego samego badania są alarmujące – globalny poziom zaangażowania spadł z 23 do 21 proc., co oznacza, że aż czterech na pięciu pracowników nie czuje silnej więzi z miejscem pracy. Jak odwrócić ten trend?
Niezwykli ludzie. Jak wzbogacać kulturę organizacji dzięki talentom osób z niepełnosprawnością?
28 paź 2025

Najważniejszym kapitałem każdej organizacji są ludzie – to oni kształtują kulturę, rozwój i pozycję firmy na rynku. Dobrze dobrany zespół udźwignie ogromne wymagania, często przewyższając pokładane w nich oczekiwania, natomiast niewłaściwie dobrany lub źle zarządzany – może osłabić firmę i jej relacje z klientami. Integralnym elementem dojrzałej kultury organizacyjnej staje się dziś świadome włączanie różnorodności, w tym także osób z niepełnosprawnością.

REKLAMA