Jakie są korzyści z automatyzacji procesów stałych RPA?

Coraz więcej firm z zainteresowaniem spogląda w stronę technologii określanej mianem automatyzacji procesów stałych (RPA). Po co? Na co pozwala RPA?

Co to jest RPA?

Automatyzacja procesów stałych (RPA) to rozwiązanie technologiczne, które pozwala usprawnić prozaiczne oraz powtarzalne czynności, umożliwiając pracownikom wykonywanie ich szybciej i z większą precyzją. Robotyzacja przenosi z człowieka na technologie odpowiedzialność za żmudne czynności. Sama koncepcja RPA nie jest niczym nowym, a jej zastosowanie ewoluowało w czasie, od możliwości automatyzacji procesów do obsługi decyzji biznesowych i obliczeniowych. Wszystko to zbiegło się z postępem w innych technologiach, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy uczenie maszynowe (ML). Według Gartnera, do końca 2021 roku wydatki na automatyzację procesów stałych osiągną prawie 2 miliardy dolarów. Nakłady te zapewnią nowe, cyfrowe rozwiązania, przyczynią się do realizacji strategicznych celów przedsiębiorstw i pozwolą zachować konkurencyjność, napędzając jednocześnie transformację biznesową.

Jak RPA wspiera firmy?

Reklama

RPA pozwala usprawnić działalność przedsiębiorstwa i obniżyć koszty związane z funkcjonowaniem w wielu obszarach. Dzięki robotyzacji, przedsiębiorstwa mogą zautomatyzować prozaiczne, oparte na schematach operacje, umożliwiając pracownikom poświęcenie więcej uwagi na bardziej skomplikowane zadania.

Kilkanaście ostatnich miesięcy, to w wielu firmach produkcyjnych czas większych lub mniejszych zmian. Przedsiębiorcy musieli gruntownie przeanalizować, jak funkcjonują ich operacje biznesowe i produkcyjne. Na warsztat wzięto stan infrastruktury, zachodzące procesy oraz rolę pracowników. Cel był jeden: utrzymanie produkcji na niezmienionym poziomie, przy jednoczesnym wdrożeniu zasad dystansu społecznego i reżimu sanitarnego. Pomocy szukano oczywiście w technologii. Jak twierdzą eksperci, dzięki integracji technologii i przyspieszeniu automatyzacji, niemal połowa istniejących miejsc pracy może zostać zautomatyzowana w ciągu następnej generacji. Dlaczego zatem nie przyspieszyć pewnych procesów i szybciej rozpocząć implementację technologii, które pozwolą odciążyć pracowników?

Recepta z definicji

Podobnie, jak w przypadku każdej zaawansowanej technologii, tak również w przypadku automatyzacji procesów stałych przed implementacją, w pierwszej kolejności należy precyzyjnie zdefiniować obszary, które będą przechodziły transformację.

Reklama

Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - nie każdy proces może i powinien być poddany znacznej automatyzacji. Żeby odczuwać korzyści, które daje RPA, odbiorca, zanim jeszcze stanie się użytkownikiem, musi gruntownie przeanalizować, na jaką wartość dodaną może liczyć jego przedsiębiorstwo, ale też, w jakich obszarach mogą pojawić się wyzwania. Mówiąc krótko, należy dobrze przemyśleć, co może przynieść transformacja: jakie problemy rozwiązać, jakie obszary zmienić?

Po kompletnej ocenie zasadności implementacji technologii automatyzującej wybrane operacje, możliwe jest stopniowe wdrażanie rozwiązań. Rozwiązania, które mają funkcjonować, muszą nie tylko pasować, ale przede wszystkim współgrać z technologiami już istniejącymi, zapewniając jednocześnie ich elastyczność i skalowalność.

Jakie są kluczowe czynniki sukcesu?

W każdej technologicznej układance kluczowy jest człowiek. Na razie między bajki możemy wrzucić wizję zakładów bez czynnika ludzkiego i dopóki się to nie zmieni, to załoga musi zajmować priorytetową rolę w każdej zmianie.

Pracownicy powinni brać aktywny udział nie tylko w fazie wdrożenia, ale zdecydowanie wcześniej. Dzięki temu lepiej zrozumieją technologię i korzyści wynikające z jej wdrożenia. Płynnie przeprowadzone szkolenia zminimalizują konieczność ponownego uczenia pracowników. Co najważniejsze, stopniowe wprowadzanie pracowników, pozwoli im lepiej zrozumieć cały proces zmiany i jej cel. Kluczowe jest przekazanie, że technologia może całkowicie wyeliminować żmudne i pracochłonne zadania. Na taką zmianę pracownicy prawdopodobnie dobrze zareagują, ale muszą być wyedukowani, przeszkoleni i przekonani do rozwiązania. Powinni zrozumieć, jak działa technologia i jak ich zaangażowanie jest istotne dla powodzenia całego procesu.

Podana energia

Technologia to żadne perpetuum mobile, potrzebuje zatem paliwa. Źródłem energii, które napędzają IT i w efekcie automatyzację oraz ogólną digitalizację, jest Big Data. Bez informacji cyfryzacja, a w szczególności robotyzacja powtarzalnych operacji, nie będzie mogła działać. RPA to proces oparty na danych. Wnioski uzyskane dzięki połączeniu RPA i analityki Big Data mogą być wykorzystane do rozpoznania wszelkich zagrożeń w procesach biznesowych i pomóc firmom w rozwiązaniu i usprawnieniu krytycznych punktów w ich działalności.

W każdym przedsiębiorstwie codziennie generowane są ogromne ilości danych, które gromadzą informacje o wydajności, dokładności i powtarzalności, ale wartość tych informacji może często zostać utracona, jeśli ich przetwarzanie pozostawia się ludziom. Zdecydowanie lepiej sprawdzą się zaawansowane narzędzia IT. Dla przedsiębiorstw, oprócz optymalizacji kosztów produkcji, istotna jest też poprawa wydajności i zapobieganie przestojom produkcyjnym.

Efektywność w całej firmie

Ludzie mają naturalną potrzebę do określania momentów przełomowych, punktów zwrotnych, które pozwalają nam budować opowieść. Gdy za kilka lat będziemy patrzyć wstecz, myślę, że miniony rok postrzegać będziemy jako ten przełomowy dla digitalizacji.

Mimo że cyfrowe czasy zaczęły się dużo wcześniej i dochodziliśmy do nich przez lata, to za kilka, kilkanaście lat w powszechnej opinii dominować będzie pogląd, że epoka digitalu zaczęła się w roku, w którym fizyczne interakcje były niemożliwe lub ryzykowne, a cyfryzacja stała się kwestią przetrwania.

Tym samym COVID-19 stanie się ewolucyjnym bodźcem, który dał firmom jasny cel i powód, dla jakiego należy przyspieszyć cyfrową transformację. Koronawirus zadziałał jak katalizator, przyspieszając upowszechnienie automatyzacji, zwłaszcza w przemyśle produkcyjnym i logistycznym. Przy mniejszej liczbie pracowników, którzy mogli być obecni w tym samym środowisku ze względu na potrzebę dystansu społecznego, organizacje stanęły przed poważnymi wyzwaniami.

To właśnie tutaj RPA może odegrać istotną rolę, pomagając nadążyć za tempem zmian i zwiększając efektywność w całej firmie. Taka technologia ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości biznesowej poprzez wzmacnianie zautomatyzowanych systemów wsparcia, mimo chwilowych problemów z dostępnością pracowników.

Zacząłem od stwierdzenia, że coraz więcej firm pyta o technologie pozwalające na automatyzację. To fakt, nie opinia. Przedsiębiorcy chcą dowiedzieć się, jakie możliwości daje IT i jak może zoptymalizować zachodzące procesy.

Odpowiednie dopasowanie rozwiązań technologicznych do zachodzących operacji biznesowych, pomoże odbiorcy technologii czerpać korzyści ze zwiększonej efektywności i produktywności, co z kolei przyczyni się do transformacji biznesowej teraz i w przyszłości.

Wkrótce w fabrykach kluczowe stanie się zintegrowanie maszyn, systemów, procesów i wyrobów. Musi być ono odpowiednio wyważone, by każdy z elementów — maszyny, ludzie i oprogramowanie — grał dla dobra drużyny.

Marcin Samek, Konsultant ds. Wdrożeń, BPSC

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA