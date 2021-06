Przed jakimi wyzwaniami stoi sektor data center?

Centra danych w pandemicznej rzeczywistości stały się kluczowe dla funkcjonowania globalnej gospodarki. Można powiedzieć, że zapotrzebowanie na dane i zabezpieczenie ciągłości działania obiektów data center jeszcze nigdy w historii nie było tak wielkie. Możemy wskazać Polskę jako jeden ze „wschodzących” rynków, gdzie sektor w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie.

O ile urośnie jeszcze data center?

Według raportu firmy PMR po wyhamowaniu rozwoju w latach 2017-2019, należy spodziewać się, że do 2025 roku zasoby sektora data center w Polsce mogą się nawet podwoić. Bez wątpienia wpływ na to mają inwestycje, które będą w naszym kraju realizowane przez światowych gigantów, takich jak Google czy Microsoft. Do tego dodajmy jeszcze plany związane z rozwojem infrastruktury data center, jakie zapowiadają ATMAN, Beyond czy Equinix, oraz wszyscy operatorzy telekomunikacyjni. Polska w kolejnych latach może stać się jednym z liderów na rynku kolokacyjnych centrów danych w Europie Środkowo-Wschodniej.

CBRE przewiduje, że rok 2021 będzie rekordowym okresem pod względem nowych inwestycji w branży centrów danych. Już dzisiaj buduje się lub planuje budowę obiektów o łącznej mocy 400 MW.

Przetwarzanie brzegowe

Inwestorzy skupiają się na obszarach tego rynku o ugruntowanej pozycji, znajdujących w takich lokalizacjach jak Frankfurt, Londyn, Amsterdam i Paryż, nazywanych w skrócie FLAP, a także w Stanach Zjednoczonych. Siłą napędową rozwoju oraz inwestycji już jest i będzie przetwarzanie brzegowe. Ono, a także 5G czy rosnąca konkurencja między miastami, krajami i regionami, powodują, że centra danych wychodzą z inwestycyjnego cienia i wchodzą w skład najbardziej opłacalnych portfeli inwestorskich.

Warto też wspomnieć, że w wyniku dużej rynkowej konkurencji rosną ceny gruntów. Tereny pod budowę centrów danych stają się na wagę złota. Zeszłoroczne opóźnienia w budowie obiektów spowodowane pandemią ograniczyły podaż i popyt na rynku, zwłaszcza w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Zapotrzebowanie na szybsze wdrażanie centrów danych wywoła jeszcze większy popyt na modułowe, prefabrykowane rozwiązania.

Brak specjalistów na rynku

Natomiast problemem dla branży z pewnością jest niedostatek specjalistów na rynku. Jedną z przyczyn powstawania luki kompetencyjnej jest fakt, że zapotrzebowanie na absolwentów kierunków technicznych rośnie w szybkim tempie i po prostu jest ich zbyt mało, aby zaspokoić rynkowy popyt. Przed menedżerami stoi więc wyzwanie, jak mówić o branży centrów danych, wyjaśniać, dlaczego jest ona ważna i w jaki sposób stanowi podstawę rozwiązań technologicznych, które wpływają na codzienne życie.

Piotr Wójcik, Dyrektor Działu Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów na Polskę i kraje bałtyckie z firmy Vertiv

