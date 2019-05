Coraz silniejsza pozycja polskich chmur obliczeniowych

W biznesie siła

O popularności chmur najlepiej świadczy zainteresowanie nimi ze strony przedsiębiorców; firmowe chmury nie są wszak używane jedynie do zabawy: magazynowania zdjęć z urlopu, komunikowania się między znajomymi, chwalenia się nakręconymi filmikami itd. Wręcz przeciwnie. Mają one zastosowanie w tak istotnych sprawach jak komunikacja na linii firma – klient lub firma – pracownik, przechowywaniu i przetwarzaniu poufnych danych, prowadzeniu kampanii reklamowych. Rosnąca popularność chmur wśród właścicieli firm dowodzi, że po pierwsze chmury doskonale sobie ze swoimi zadaniami radzą (czyli są po prostu efektywne), a po drugie, nie są już one jakąś techniczną ciekawostką powalającą na zaoszczędzeniu pieniędzy przeznaczanych na teleinformatyczna obsługę firm (chmury są stosunkowo niedrogie), ale poważnym narzędziem umożliwiającym skuteczniejsze działanie firmy oraz budującym przewagę konkurencyjną nad rywalami.

W Polsce coraz lepiej

Chociaż Polsce wciąż daleko do europejskich liderów w dziedzinie wdrażania rozwiązań chmurowych w biznesie, to odsetek firm przenoszących dane do rzeczonych chmur stale rośnie. Największym sektorem ufającym cloud computingowi są duże przedsiębiorstwa (takie zatrudniające powyżej 250 osób). Dane za rok 2018 mówią, że w chmurze działało 37% takich firm, w porównaniu do 31% w roku 2017. Co prawda do wspomnianych wyżej liderów w tej kategorii mamy jeszcze trochę (W Finlandii i Belgii ten współczynnik wynosi odpowiednio 89 i 76%), ale jednak wzrost jest znaczący. Zjawisko to komentuje Jakub Bryła z firmy Atman - lidera polskiego rynku data center, eksperta w zakresie bezpieczeństwa transmisji i przetwarzania danych. Mówi on:

„...Nie jest dla nas niczym zaskakującym, że pewne trendy przychodzą do nas zwykle z opóźnieniem. Patrząc na to, co dzieje się dzisiaj w Europie, możemy być więc pewni, że w perspektywie najbliższych lat cloud stanie się powszechnym narzędziem dla biznesu. Rozwiązania chmurowe cały czas dojrzewają, z roku na rok stają się lepsze pod względem funkcjonalnym, technicznym, bezpieczeństwa, łatwości obsługi etc. Dzięki temu firmy, które obecnie decydują się na chmurę, mogą korzystać z usług stabilnych, przetestowanych pod różnych kątem i przyjaznych dla użytkownika...”

W ten trend wpisują się także przedsiębiorstwa średnie. Jak podaje Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny), w tej kategorii firm w Polsce, w 2018 roku już 17% z nich pracowało w chmurze. Co prawda europejska średnia jest niemal dwukrotnie wyższa, ale jak zauważa Eurostat, w ubiegłym roku zaobserwowano pierwszy od 2015 wzrost liczby średnich przedsiębiorstw, które zdecydowały się na wdrożenie rozwiązań cloud.

Wyliczenia innej firmy – IDC, mówią że w 2019 roku współczynnik ten ma osiągnąć 18,6%, a zatem zanotujemy kolejny wzrost. Także na ten temat wypowiada się wspomniany już Jan Bryła:

„...Deficyt specjalistów IT, wygoda w zarządzaniu infrastrukturą przy możliwości optymalizacji kosztów powodują, że chmura coraz częściej staje się naturalnym wyborem nie tylko dla najlepiej wyedukowanych technologicznie branż, takich jak fintech, e-commerce czy większość start-upów...”

To wcale nie koniec

Coraz doskonalsze rozwiązania chmurowe jakie wprowadzają operatorzy cloud computingu pozwalają wysnuć wniosek, że ich popularność będzie stale rosła. Przykładem może być wspomniana wyżej firma ATM, która opracowała nowa ofertę skierowaną przede wszystkim dla przedsiębiorców. Nowe chmury będą wydajniejsze, prostsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze (dzięki systemowi antyDDoS). Za przykładem gigantów pójdą z pewnością mniejsze firmy, koncentrujące się na rynkach lokalnych, jak chociażby krakowski S – Net, dzięki czemu każdy rodzaj firmy będzie mógł cieszyć się dobrodziejstwami coraz doskonalszych chmur.

Jako że przedsiębiorcy w miarę upływu czasu będą coraz bardziej doceniać rolę chmur, rynek tego typu usług będzie stopniowo zyskiwał na wartości; eksperci szacują, że w 2020 roku osiągnie ona kwotę 410 miliardów dolarów.

Nie ulega wątpliwości, że w ten trend wpisze się także rynek Polski, czego efektem będzie stały wzrost odsetka przedsiębiorstw działających w chmurach wynikający z coraz lepszych i lepiej dopasowanych pod względem klienta ofert operatorów chmur:

W dzisiejszych dynamicznych czasach przedsiębiorca może jednego dnia potrzebować transmisji danych lub kolokacji, a jutro także chmury, serwerów dedykowanych czy usług w zakresie bezpieczeństwa. Obecnie interoperacyjność, taka jak np. łączenie kolokowanych serwerów z infrastrukturą dzierżawioną, coraz bardziej zyskuje na popularności, dlatego warto, by operatorzy centrów danych stale rozwijali swoją ofertę – przekonuje znany nam już Jakub Bryła.

