Dlaczego firmy powinny korzystać z chmury obliczeniowej?

Powód pierwszy: prostota

Chmury są bardzo proste w obsłudze; korzystanie z nich nie wymaga zdobywania zaawansowanych umiejętności informatycznych ani kończenia jakichkolwiek kursów. Co więcej, wykupując usługi chmurowe u ich operatora, przerzucamy na niego obowiązek dbania o zaplecze techniczne cloud computingu. W praktyce, dla pracowników przedsiębiorstwa oznacza to możliwość pełnego koncentrowania się na istocie biznesu.

reklama reklama

Pamiętać też należy o fakcie, że rozwiązania chmurowe realizowane za pośrednictwem firm informatycznych są tańsze od utrzymywania własnych baz danych i serwerowni, co z perspektywy firmy pozwala na oszczędności, przeznaczane następnie na rozwój biznesu lub wyższe pensje.

Powód drugi: sprawniejszy biznes

Często zdarza się, że sukces przedsiębiorstwa zależy od błyskawicznego reagowania na zmiany sytuacji na rynku lub posunięcia konkurencji. Technologia chmurowa gwarantuje właścicielom firm permanentny dostęp do najnowszych informacji (dzięki stałemu połączeniu z internetem), a następnie, po podjęciu na ich podstawie określonej decyzji, błyskawiczne przesłanie jej do klientów, kontrahentów czy współpracowników. Poza tym chmury, dzięki ciągłemu połączeniu z siecią są na bieżąco aktualizowane, co zapobiega możliwości pozostanie w „technologicznym tyle” za plecami konkurencji. Powyższe czynniki sprawiają, że firma działa o wiele sprawniej.

Powód trzeci: oszczędności

Utrzymywanie własnych centrów danych połączone z zatrudnianiem specjalistów z branży teleinformatycznej wiąże się ze stałymi, wysokimi kosztami. Wykorzystywanie chmur pozwala na zamianę tych wydatków na niewielką, comiesięczną opłatę, w ramach której otrzymuje się gwarancję sprawnej łączności z internetem, automatycznych aktualizacji i zabezpieczenia danych przed zagrożeniami zarówno fizycznymi jak i cyfrowymi.

Powód czwarty: dostosowanie do potrzeb

Niektóre branże, takie jak chociażby budownictwo czy turystyka, to tzw. branże sezonowe; natężenie pracy zależne jest od pory roku. Podczas szczytu sezonu, kiedy owo natężenie osiąga najwyższy poziom, największa jest też ilość danych przechodzących przez firmowe komputery. Chmury obliczeniowe pozwalają na dostosowanie ich wydajności (zwiększenie bądź zmniejszenie pojemności) do aktualnych potrzeb, a co ważne, przekłada się to na koszta korzystania z chmur – operatorowi płaci się tylko za wykorzystany potencjał chmury, a nie za z góry określone parametry. Tak więc poza sezonem, kiedy liczba klientów, a co za tym idzie zyski spadają, spadają też wydatki związane z obsługą informatyczną.

Polecamy: Poradnik Gazety Prawnej. Firma w spadku – zarząd sukcesyjny