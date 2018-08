Jak zwiększyć bezpieczeństwo danych w chmurze?

Główne zagrożenia

Do najczęstszych przyczyn skutkujących utratą zamieszczanych w chmurach danych należą cyberataki, skasowanie informacji na skutek awarii technicznej lub błędów informatycznych, oraz możliwość uzyskania dostępu do nich przez osoby nieupoważnione.

Poniżej przedstawiamy pięć sposobów na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa plików zamieszczanych w chmurach.

reklama reklama

Uważnie czytaj umowę

Pierwszy krok na drodze wiodącej do bezpieczeństwa danych, które decydujemy się przechowywać w chmurach obliczeniowych, leży już na etapie podpisania umowy z operatorem chmury. Po pierwsze, ważne jest aby wybrać operatora cieszącego się dobrą opinią wśród jego klientów. Po drugie, należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy, ponieważ często zakres czynności dostarczyciela usług cloud computingu (w tym tych dotyczących bezpieczeństwa) zależy od sformułowań w niej zawartych. I tak np. wyrażenia typu „musi” czy „jest zobowiązany” wystosowane w stosunku do rzeczonego dostarczyciela, nakładają na niego o wiele większą liczbę obowiązków niż słowa w rodzaju „powinien”, „może”, lub „spróbuje”.

Twórz kopie zapasowe

Regularne tworzenie kopii zapasowych powinno wejść w krew wszystkim użytkownikom chmur. Co więcej, owe kopie powinny być przechowywane w różnych lokalizacjach. Daje to gwarancję, że w razie poważnej awarii jednej z serwerowni należących do operatora chmur (odcięcie zasilania, pożar) lub cyberataku, wszystkie dane nie ulegną zniszczeniu; kopie zapasowe na innych serwerach ocaleją, a ich właściciel nie poniesie praktycznie żadnej straty.

Używaj odpowiednich haseł

Choć wydaje się to oczywiste, warto przypomnieć że stosowane przez nas hasła powinny być na tyle skomplikowane, aby maksymalnie utrudnić życie potencjalnemu cyberprzestępcy. Używanie w charakterze hasła własnego imienia i nazwiska, daty urodzenia, czy też ciągu cyfr „123456” albo liter „abcdef” przypomina pozostawienie otwartych drzwi do domu lub samochodu, a następnie dziwienie się, że przyszedł złodziej i coś ukradł.

Bądź stale podłączony do sieci

Permanentna łączność z internetem gwarantuje szybki dostęp do istotnych informacji. Jeżeli np. w sieci pojawiłoby się jakieś nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa danych w rodzaju wirusa czy innego podejrzanego oprogramowania, najszybciej dowiemy się o nim właśnie za pośrednictwem internetu – portali informacyjnych, mediów społecznościowych albo bezpośrednio od operatora chmur.

Polecamy: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury

Dodatkowo zabezpiecz wrażliwe dane

Wiele firm, urzędów i instytucji przechowuje duże ilości poufnych informacji: dane osobowe, numery kont, historie chorób itp. Ich potencjalna utrata naraża na negatywne konsekwencje nie tylko właścicieli owych danych, ale także same firmy, urzędy i instytucje (możliwa jest nawet odpowiedzialność karna). Aby zapobiec takiemu rozwojowi wypadków, warto przedsięwziąć wszelki możliwe środki zaradcze; łącznie z przechowywaniem wrażliwych danych... w swoim domu, ewentualnie siedzibie firmy. Jeżeli więc postępowanie operatora chmury budzi jakiekolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa powierzanych mu informacji, należy zaufać tradycyjnym nośnikom danych, które przechowa się następnie w biurze lub mieszkaniu. Nie oznacza to bynajmniej renesansu dysków przenośnych i pen drive'ów – chmury są o wiele bardziej zaawansowane technologicznie i bezpieczniejsze. Jest to po prostu jedna z dodatkowych metod zmniejszających ryzyko utraty istotnych dla nas lub naszych klientów informacji.