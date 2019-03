Strona internetowa kancelarii prawnej - jak powinna wyglądać?

Strona www kancelarii prawnej

Kancelarie prawne walczą nie tylko na sali rozpraw. Część klientów wybiera usługi prawne przez pryzmat strony internetowej. Strona kancelarii to pierwsza wizytówka, która zapada w pamięci potencjalnego klienta. Użytkownicy zwracają uwagę nie tylko na kwestie estetyczne, ale przede wszystkim na funkcjonalność i wygodę w wyszukiwaniu najistotniejszych informacji, tzw. web usability. Przedstawiamy 6 najważniejszych cech dobrze zaprojektowanej i skutecznej strony internetowej kancelarii prawnej.

Nowoczesność

Prześledziliśmy strony największych kancelarii prawnych na świecie. Nikt lepiej od rynkowych liderów nie zna najnowszych trendów projektowania witryn reklamujących usługi prawne. Gdyby zakryć loga kancelarii, trudno odróżnić ich strony od stron najpopularniejszych firm consultingowych – oba rodzaje podmiotów jasno określają misję, wizję, wartości i zasady, które przyświecają ich działalności, wykorzystując popularne korporacyjne slogany. Treściowo serwisy największych kancelarii przypominają portale pokroju The Economist – podobnie jak one stawiają na newsy i analizy najważniejszych wydarzeń ze świata (np. konsekwencje Brexitu okiem prawników danej kancelarii). Ponadto wzrok przyciągają żywe kolory, duże ikony i sugestywne zdjęcia. W przeciwieństwie do monotonnych serwisów polskich kancelarii, zagraniczne starają się być jak najbliżej swojego klienta – użytkownika internetu. Wykorzystują najnowsze rozwiązania w dziedzinie projektowania stron, przełamując tym samym konserwatywny wizerunek prawnika.

Dopasowanie do klienta

Kancelarie prawne można podzielić na te świadczące usługi dla biznesu oraz te działające na zlecenie osób prywatnych. Kancelarie B2B identyfikują się z branżą, dla której pracują. Na stronach internetowych znajdziemy nie tylko opis ich usług w podziale na branże, ale także bieżący dokładny wgląd w sytuację na danym rynku, osiągnięcia kancelarii w tej dziedzinie, a także wyszukiwarki prawników uwzględniające sektor, obszar działalności oraz lokalizację. Korzystając z najnowszych technologii, kancelarie oferują także aplikacje i narzędzia dopasowane do branży, np. osobne serwisy zawierające analizy prawne trendów na danym rynku.

Kancelarie B2C w centrum stawiają jednostkę i jej potrzeby, odwołując się jednocześnie do emocji potencjalnego klienta. Ważnym elementem każdej strony internetowej kancelarii B2C są, często bardzo osobiste, opinie poszczególnych klientów, a także blog. Zainteresowani kancelarią prawną specjalizującą się w prawie cywilnym znajdą tam porady dotyczące tego, o co zapytać swojego adwokata przed rozwodem, a także informacje o tym, co wpływa na koszt usługi prawnej.