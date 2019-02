Jak zabezpieczać dane (prywatne, firmowe) w internecie?

Objętość danych przechowywanych oraz przetwarzanych współcześnie w internecie jest praktycznie niemożliwa do określenia (a także do wyobrażenia). Według szacunków tygodnika Newsweek (dane z marca 2018 roku), każdy użytkownik sieci tworzy około 12 gigabajtów danych... dziennie! Spora część z nich to tzw. dane poufne, czyli np. adresy, hasła do kont bankowych i portali internetowych, dane osobiste, dane dotyczące stanu zdrowia itp. Korzystanie z dobrodziejstw i potencjału internetu narzuca w sposób oczywisty konieczność – szczególnie dla firm oraz instytucji dysponujących bardzo dużymi ilościami poufnych danych swoich klientów - troski o ochronę owych informacji. Jak zatem to robić?

Ochrona podstawowa

Bez względu na to w jakim celu i przy użyciu jakiego rodzaju sprzętu korzysta się z sieci, ważne jest, aby pamiętać o pewnych uniwersalnych zasadach znacząco poprawiających stopień bezpieczeństwa zamieszczanych na stronach internetowych informacji.

Zasada pierwsza to dobre hasło, składające się z min. 8 znaków (choć dobrze, gdyby liczyło nawet kilkanaście), w tym dużych i wielkich liter oraz cyfr. Warto przy tym pamiętać, aby hasło nie kojarzyło się zbyt blisko z osobą użytkownika, będąc np. jego datą urodzin, imieniem dziecka, czy też nawiązywało do jego hobby. Jednak czasami samo hasło może okazać się zbyt słabe; dobrze więc skorzystać z tzw. uwierzytelniania dwuskładnikowego, kiedy to po wpisaniu hasła za konkretnej stronie www, otrzymamy mailem lub sms – em dodatkowy kod, którego wpisanie umożliwi wejście na tę stronę.

Zasada druga nakazuje częste i regularne skanowanie komputera w celu wykrycia i usunięcia potencjalnie niebezpiecznych plików (robaki, malware, spyware, rootkit, adware, wabbit, keylogger), które mogą spowodować utratę poufnych danych a nawet ułatwić atak hakerski.

Zasada trzecia doradza zapewnienie sobie skutecznej zapory sieciowej (firewall), czyli oprogramowania blokującego niepowołany dostęp do komputera który ma chronić. Jej głównym zadaniem jest obrona sprzętu oraz sieci LAN przed niechcianą ingerencją z zewnątrz (czyli sieci publicznych). Sprawny firewall jest w stanie zabezpieczyć sprzęt przed próbami przechwycenia poufnych informacji przez niepowołane podmioty.

Zasada czwarta doradza archiwizację danych, najlepiej na dyskach zewnętrznych. Takie działanie ma niepodważalną zaletę: jeżeli twardy dysk ulega zniszczeniu lub uszkodzeniu, zostaje skradziony, cze też komputer pada ofiarą cyberataku skutkującego utratą zapisanych na nim danych, owe dane nie przepadają bezpowrotnie, ponieważ istnieją zapisane na innym nośniku. W przypadku szczególnie istotnych informacji, dobrze jest zapisać je na co najmniej dwóch dyskach zewnętrznych.

Zasada piąta: szyfrowanie. Współczesne programy szyfrujące są na tyle skuteczne, że w znaczącym stopniu utrudniają potencjalne ataki hakerskie, umożliwiając dostęp i korzystanie z konkretnych plików tylko i wyłącznie ich właścicielom.

