Zakupy w Internecie - wszystko co zechcesz za jednym kliknięciem?

Handel w sieci staje się z roku na rok coraz popularniejszy. Kupujemy tam wszystko na co przyjdzie nam ochota. Począwszy od ubrań, przez sprzęt elektroniczny aż po zakupy spożywcze. Coraz więcej marek posiada sklepy internetowe. Często zdarza się, że zakupy w Internecie są tańsze od zakupów w sklepach stacjonarnych. Przede wszystkim jest to związane z redukcją kosztów. Gdzie i co kupują Polacy? Jak możemy zapłacić za zakupy? Czy warto skorzystać z programów lojalnościowych? Na te i inne pytania odpowiem w niniejszym artykule.

Gdzie i co kupują Polacy?

Sklepy internetowe przyciągają swoich klientów bezpieczeństwem i wygodą płatności, a szanse upatrują w nowych produktach i reklamie. Sklepy internetowe przynoszą o ponad połowę większe przychody niż te same marki w sklepach stacjonarnych. W związku z wprowadzonym zakazem handlu w niedziele handel internetowy przeżywa swoje lata świetności. Szacuje się, że dzięki temu przychody ze sprzedaży internetowej wzrosną o ok. 25%. Polacy mogą kupić w Internecie prawie wszystko co jest im potrzebne. Łatwiej czasem jest nam usiąść wieczorami w domu i przyjrzeć to co chcemy kupić, niż szukać tego w sklepach stacjonarnych. Minusem może być np. brak możliwości przymierzenia danej rzeczy. Jednak aktualnie sklepy internetowe są przygotowane również na takie okoliczności i w przesyłce otrzymujemy również formularze zwrotne wraz z kopertami na ewentualne zwroty. Kupujemy także wakacje, bilety lotnicze czy ubezpieczenia.

Jak możemy zapłacić za zakupy?

Formy płatności są wszelakie. Dominują płatności bezgotówkowe za pośrednictwem serwisów płatniczych oraz bankowości elektronicznej. Coraz bardziej popularną formą stają się płatności BLIK-iem, choć jeszcze nie każdy bank posiada taką funkcjonalność dla swoich klientów. Jeśli preferujemy płatności gotówkowe, to również mamy taką możliwość. Zamawiając zakupy w Internecie wybieramy dostawę za pobraniem. Płatność pobiera kurier i przekazuje ją do sprzedającego.

Czy warto skorzystać z programów lojalnościowych?

Coraz częściej sklepy internetowe chcąc zatrzymać klientów na dłużej oferują im różne programy lojalnościowe. Serwis w obsłudze klienta stał się jedną z kluczowych cech mających realne przełożenie na zwiększanie obrotów w firmie. Z punktu widzenia sprzedających opinia ich klientów jest dla nich bardzo ważna. Dobrze opracowany program lojalnościowy, potrafi zbudować bardzo niskim kosztem lojalność i sprawić, że klienci będą chętniej i częściej dokonywali zakupów w sklepie internetowym. Szacuje się, że przynajmniej cztery wizyty rocznie tego samego klienta w sklepie to bezpieczne minimum, po którym można uruchomić dla niego taki program, który przyniesie wymierne zyski.

Pamiętajmy, że dokonując zakupów w Internecie poza wygodą zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo. Wybierajmy strony z bezpiecznym szyfrowaniem, sprawdzajmy kto wystawił certyfikat oraz czy jest tam zielona kłódka. Kupujmy mądrze i bezpiecznie. Udanych zakupów.

