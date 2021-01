Tarcza PFR i tarcza branżowa. Jakie są różnice?

Co to jest tarcza finansowa PFR?

Tarcza finansowa PFR dla firm i pracowników to program wsparcia o wartości 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc w ochronie miejsca pracy, zapewnić firmom płynność finansową oraz pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zniesieniu obostrzeń niezbędnych obecnie do walki z koronawirusem.

Z tarczy finansowej skorzystało do tej pory ponad 340 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy otrzymali pomoc w wysokości ponad 60 mld zł.





15 stycznia 2021 r. wystartowała tarcza finansowa PFR 2.0. Zawiera rozwiązania adresowane do: pracowników z mikro, małych, średnich i dużych firm oraz dla samych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach 45 kodów PKD. Łączna wartość pomocy to ponad 35 mld zł. Według szacunków PFR do końca marca 2021 r. z finansowania będzie mogło skorzystać ponad 70 tys. firm.

W puli tarczy 2.0 przeznaczono 13 mld zł pomocy dla mikro, małych i średnich firm oraz 7 mld zł na umorzenia do 100 proc. subwencji z tarczy finansowej 1.0. Dla dużych firm przeznaczono z kolei 25 mld zł z tarczy 2.0.

Kto może skorzystać z tarczy PFR 2.0?

Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. firmy z:

• branży eventowej,

• związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów,

• prowadzące handel detaliczny,

• prowadzące hotele,

• prowadzące działalność turystyczną,

• prowadzące placówki gastronomiczne,

• branży fitness,

• prowadzące działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych oraz działalność wspomagającą w tym zakresie.

Co to jest tarcza branżowa?

Tarcza branżowa to wsparcie dla firm z ok. 40 branż, które zostały najbardziej dotknięte obostrzeniami podczas drugiej, jesiennej fali pandemii koronawirusa.

Do 15 stycznia 2021 roku już 66,7 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski o dotację do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość pomocy to 332,3 mln zł. Powiatowe urzędy pracy zajmują się ich rozpatrywaniem, dotychczas rozpatrzono pozytywnie 33,3 tys. wniosków na kwotę 166,1 mln zł. i 13,15 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski o dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 2 tys. zł.

Tarcza branżowa ma objąć pomocą ok. 270 tys. firm a wartość wsparcia to około 4,5 mld zł miesięcznie.

Kto może otrzymać wsparcie w ramach tarczy branżowej?

W ramach tarczy branżowej o wsparcie mogą ubiegać się firmy reprezentujące następujące branże: gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną, transportową, edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.

Pomoc z tarczy branżowej to:

• zwolnienie ze składek ZUS za listopad,

• jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł,

• dopłaty w wysokości 2 tys. zł do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu (dotyczy też umów zleceń), przez okres 3 miesięcy,

• dotacja w wysokości do 5 tys. zł.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący handel na targowiskach i bazarach są zwolnieni z opłaty targowej w 2021 r.

