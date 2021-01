Branża incentive travel nie może skorzystać z tarczy 2.0 i 6.0

Co to jest tarcza PFR 2.0?

Tarcza PFR 2.0 w zamierzeniu miała być drugim etapem pomocy i być przeznaczona na „pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej, (kosztów wszelkich należności publicznoprawnych, kosztów zakupu sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej)”.

Jakich firm nie obejmuje tarcza PFR 2.0?

Tarcza finansowa PFR 2.0 nie obejmie większości organizatorów turystyki. Ponadto organizatorzy turystyki nie zostali uwzględnieni w tarczy 6.0. Oznacza to, że większość agencji incentive travel (turystyki motywacyjnej) pozostanie bez jakiejkolwiek pomocy.





Te niepokojące wnioski to efekt pierwszych praktycznych przymiarek do uzyskania pomocy z tarczy finansowej 2.0. Mimo udokumentowanego spadku obrotów (od 60 do 90 proc. w 2020 roku), spełnienia kryterium PKD, niezalegania z regulacją należności publiczno-prawnych, a także zatrudniania pracowników na umowę o pracę, agencje incentive travel wyczekiwanej od dawna pomocy nie otrzymają. Przeszkodą jest ograniczenie łącznego wsparcia z tarczy PFR 1.0 i PFR 2.0 do kwoty 144 tys. zł na jednego pracownika .

Dlaczego agencje incentive travel nie mogą skorzystać z tarczy 2.0?

Jak uważa SOIT, zestawianie wykorzystanych kwot w ramach tarczy 1.0, kosztów pracowniczych agencji incentive travel, wydajności oraz charakterystyki zatrudnienia, czasu trwania obostrzeń oraz innych kosztów stałych z jednej strony, a z drugiej strony - limitu 144 tys. zł w odniesieniu do obu tarcz powoduje, że firmy, dla których program PFR 2.0 został stworzony, nie będą mogły z niego skorzystać.

- W naszej opinii wyłącznie umorzenie w ramach tarczy PFR 1.0 łącznie z pokryciem z tarczy PFR 2.0 70 proc. kosztów stałych firm jest jedyną szansą na przetrwanie turystyki biznesowej w Polsce i utrzymanie konkurencyjności polskich firm na arenie europejskiej i światowej – napisała w liście do premiera Mateusza Morawieckiego Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT i członkini działającej przy Pracodawcach RP Rady Spotkań i Wydarzeń .

Jakie pomocy oczekuje branża incentive travel?

Zdaniem Olgi Krzemińskiej-Zasadzkiej, obecny stan prawny sprawia, że realna pomoc dla sektora incentive travel zakończyła się w wakacje 2020 roku. Tymczasem od jesieni obowiązują nowe, drakońskie obostrzenia.

- Apelujemy o zniesienie limitu 144 tys. zł na jednego pracownika w finansowaniu PFR 1.0 i PFR 2.0 lub zmienioną definicję z pracownika w limicie na personel (osoby, które na stałe są w kosztach stałych firmy), obliczanie limitu według tego wskaźnika oraz umożliwienie przedsiębiorcom z zamkniętej od 10 miesięcy branży turystyki biznesowej i incentive travel utrzymania firm, które tworzyli i rozwijali przez dziesięciolecia – podsumowuje ekspertka.

