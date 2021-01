Dotacje na kapitał obrotowy. Jakie są najczęstsze utrudnienia?

Co to jest kapitał obrotowy?

Kapitał obrotowy netto (z ang. Working Capital) to kapitał pracujący w przedsiębiorstwie.

Kapitał obrotowy jest wyznacznikiem zdolności przedsiębiorstwa. Może składać się z kapitałów własnych, jak i obcych.





Jakie są bariery przy naborze wniosków na kapitał obrotowy?

W związku z bardzo licznymi wnioskami i skargami mikro- i małych przedsiębiorców, dotyczącymi procedur naboru i przyznawania grantów na kapitał obrotowy w poszczególnych województwach, Rzecznik MŚP przygotował raport, w którym dokonał diagnozy przyczyn występujących problemów.

Wyodrębniono 3 kategorie barier i utrudnień:

techniczne (duża część instytucji organizujących nabory nie przygotowała odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych); merytoryczne (zróżnicowanie kryteriów i adresatów naborów w poszczególnych województwach); finansowe (ograniczone środki finansowe w ramach programów operacyjnych w poszczególnych województwach, z których finansowano kapitał obrotowy).

Ile wniosków otrzymało pozytywną ocenę?

Jak wynika z analizy danych, we wszystkich województwach złożono łącznie 138 034 wnioski o dotacje na kapitał obrotowy na kwotę 3 875 377 529,06 zł (przy łącznej puli ze wszystkich województw, opiewającej na kwotę 840 058 836,00 zł), z czego pozytywną ocenę przeszło jedynie 20 535 wniosków. Co jednoznacznie pokazuje niedoszacowanie zapotrzebowania na środki dla przedsiębiorców. (Informacyjnie wskazać należy, że nie we wszystkich województwach zakończono jeszcze ocenę wniosków).

Rzecznik MŚP przekazał przedmiotowy raport do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, aby opisane w nim wnioski przyczyniły się do uniknięcia podobnych problemów przy tworzeniu kolejnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz posłużyły przygotowaniu rekomendacji skierowanych do instytucji odpowiedzialnych za programy, z których wynikać będzie precyzyjne całościowe określenie potrzeb przedsiębiorców, zarówno co do kwot, jak i warunków formalno-prawnych.

