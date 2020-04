Tarcza Finansowa dla firm - 100 mld zł na ochronę miejsc pracy

Nawet 670 tys. polskich firm skorzysta z nowego programu skierowanego do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Do mikrofirm, MŚP i dużych przedsiębiorstw trafi prawie 100 mld złotych – z czego nawet 60 mld zł to środki bezzwrotne. Za realizację programu, który jest częścią Tarczy Antykryzysowej, odpowiada Polski Fundusz Rozwoju.

Celem programu jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie kryzysu. Tarcza Finansowa składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB), w ramach których:

do mikrofirm (zatrudniających co najmniej jednego pracownika) trafi 25 mld zł,

do małych i średnich firm – 50 mld zł,

a do dużych przedsiębiorstw – 25 mld zł.

Podmioty, które skorzystają z programu, otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.

Dla mniejszych szybki dostęp przez banki, dla większych – przez PFR

Dostęp do dodatkowych środków zapobiegnie zatorom płatniczych, utracie płynności, a przede wszystkim – zwolnieniom pracowników.

Mikrofirmy i MŚP

Właśnie dlatego finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej będzie prosto i szybko wypłacane za pośrednictwem banków. W tej grze liczy się czas.

Dla dużych firm finansowanie dłużne i zaangażowanie kapitałowe

Finansowanie dużych przedsiębiorstw będzie miało charakter indywidualny i obejmie zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie realizowana bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie specjalny formularz.

Mikrofirmy – pokrycie kosztów działalności, w tym pensji

Kto może skorzystać?

Finansowanie dla mikrofirm w postaci subwencji skierowane jest do przedsiębiorstw:

zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro; które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19; objętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.

Maksymalna wartość programu dla mikrofirm to 25 mld zł. Zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok. 16 mld zł.

Na jakich zasadach?

Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł).