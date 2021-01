Sebastian Pitoń, Góralskie Veto: „To polityka rządu, a nie COVID nas zabija” [PODCAST]

Górale mówią "dość"

Jak podkreśla Sebastian Pitoń podczas rozmowy z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) jest pewien porządek prawny, który zabezpiecza wolności.

- I on nam m.in. pozwala pracować, co nie jest przecież łaską. Natomiast nasz rząd stworzył pewną rebelię, żeby z nas zrobić niewolników. [...] Cała ta pandemia to jest po prostu narzędzie polityczne - mówi.





Grypa vs koronawirus

Pitoń zauważa, że grypa też jest bardzo groźną chorobą.

- […] Są inne choroby, które kończą się często nawet śmiercią. A jednak nikt nie zamyka z ich powodu gospodarki. Nikt nie doprowadza przemysłu, krajów i ludzi do ruiny.”

Podhale mówi WETO

- Doszliśmy do wniosku, że trzeba powiedzieć „weto”, powiedzieć „stop” temu szaleństwu i budowaniu zamordyzmu i wrócić do normalnej pracy, normalnego życia. Taka jest idea weta. My się nie buntujemy, to rząd się buntuje przeciwko porządkowi prawnemu. My jesteśmy strażnikami tego porządku i normalności - podsumowuje Pitoń.\

Sebastian Pitoń – inicjator akcji Góralskie Veto, architekt z Kościeliska

