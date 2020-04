Epidemia koronawirusa a egzekucja zobowiązań publicznoprawnych

Gdy dojdzie do egzekucji zobowiązań publicznoprawnych

Epidemia koronawirusa i coraz to nowe ograniczenia państwowe przysparzają przedsiębiorcom wielu problemów. Prócz wpływu na zdrowie, wirus pociąga za sobą poważne skutki ekonomiczne.

Egzekucja skutkuje obciążeniem dodatkowymi kosztami zobowiązanego, który już wcześniej nie potrafił uregulować swoich zobowiązań. Skutkuje też zbyciem jego składników majątkowych poniżej ich wartości rynkowej, co nie oznacza, że obciążający podatnika obowiązek został wykonany. Z mocy art. art. 115 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty egzekucyjne i koszty upomnienia. Zaległości podatkowej znajdują się dopiero w czwartej grupie zobowiązań zaspokajanych, tym samym egzekucja może nie doprowadzić do wygaszenia zobowiązań, a tylko kosztów. W efekcie postępowanie egzekucyjne skutkować może nieekwiwalentnym zużyciem zasobów majątkowych przedsiębiorcy, pogarszając i tak już trudną sytuację ekonomiczną.

Egzekucji można jednak przeciwdziałać

Przede wszystkim Wojewoda na podstawie art. 27 ust. 1 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 525) może wstrzymać na okres 30. dni każdą egzekucję administracyjną. Przedsiębiorca ma wówczas czas na zorganizowanie dalszych działań.

Będzie to przede wszystkim przegląd zastosowanych środków egzekucyjnych celem ustalenia, czy nie skierowano ich do majątku wolnego od egzekucji. Pamiętać trzeba, że nie będą to wyłącznie składniki majątku wymienione w art. 8 UPEA, należy szukać ich także w innych ustawach. Przykładowo zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Ponieważ zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1794) od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł, kwota wolna od egzekucji wynosi 1 687,50 zł miesięcznie.