Szkolenia z unijnym dofinansowaniem - ile można otrzymać?

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o zwrot części kosztów usług szkoleniowych i doradczych, które pomagają prowadzenie firmy w czasie pandemii. Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto, a budżet projektu finansowanego z UE to ok. 57 mln zł.