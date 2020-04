Bon turystyczny 1000 plus - trwają prace nad projektem

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną przygotowuje program bonów o wartości 1 tys. zł, który będzie można wydać na wycieczkę lub inne wydarzenie związane z turystyką. Jak poinformowało PAP resort rozwoju, prowadzone na projektem bonu prace są zawansowane. Aktualnie mają charakter wewnętrzny, trwają konsultacje dotyczące formy, dystrybucji oraz wartości finansowania.



Jak mówiła przed Wielkanocą wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, w "bardzo optymistycznej wersji" bony turystyczne o wartości 1 tys. zł, które będzie można wydać np. na wycieczkę, mogłyby być wprowadzone w drugiej połowie roku.

Odnosząc się do kwestii źródła sfinansowania bonów wiceminister powiedziała wówczas, że "sytuacja jest na tyle dynamiczna, że znaczną odpowiedzialność za obecną sytuację ponosi finansowo państwo polskie i środki finansowe na te cele są wyszukiwane, aby wesprzeć branżę turystyczną". Dodała też, że "ma nadzieję", że branża turystyczna nie będzie musiała się dokładać do bonów." "Na ten moment nie szukamy wariantu dokładania się do tych bonów" - zadeklarowała Semieniuk.

Resort przypomniał, że niezależnie od projektowanego bonu 1000 plus, wsparcie dla branży turystycznej zawarte jest w specustawie, która 31 marca 2020 r. weszła w życie. Przewidziano między innymi możliwość odroczenia skuteczności odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej lub jej rozwiązana o 180 dni w postaci vouchera - czytamy.





Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków

[RAPORT] KORONAWIRUS - podatki, prawo pracy, biznes

Według ministerstwa, vouchery są rozwiązaniem zarówno dla turystów, jak i podmiotów z branży turystycznej. Będą one ważne przez rok od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna, za którą klient wniósł opłatę. Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną - podkreślono.

Jak zaznaczył resort, przedstawione rozwiązanie dotyczy również przedsiębiorców prowadzących m.in. działalność hotelarską (w tym rolników świadczących usługi hotelarskie), usługi przewodnickie, usługi pilotów wycieczek, organizację wystaw i kongresów, działalność kulturalną (np. kina, teatry, muzea), działalność rozrywkową (np. koncerty), działalnością rekreacyjną i sportową oraz wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wstrzymano także pobieranie opłat audiowizualnych i abonamentowych - wskazało ministerstwo.

Dodało, że istnieje również możliwość odzyskania składki przez Organizatora Turystyki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, za imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne, które nie odbyły się, w związku z wybuchem epidemii. Tarcza antykryzysowa zmienia m.in. zasady ustalania wysokości minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na rzecz podróżnych - wskazano.

Resort rozwoju podał, że obok ww. ustawy na pakiet tzw. Tarczy antykryzysowej składają się: ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR), a także projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy) - czytamy.(PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ drag/