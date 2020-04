Wstrzymanie pobierania wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na czas trwania epidemii

Nowa regulacja jest adresowana do przedsiębiorców, którzy w ramach świadczonych usług korzystają z utworów i innych praw pokrewnych. Szczególne znaczenie będzie więc miała dla podmiotów działających w branży gastronomicznej, hotelarskiej czy fryzjerskiej, którzy obecnie ze względu na wprowadzone ograniczenia nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Zwolnienie to pozwoli na przynajmniej częściowe odciążenie przedsiębiorców w tym trudnym dla nich okresie.



Zgodnie z art. 15l Specustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. W odniesieniu do wynagrodzeń ustawa precyzuje, że zwolnienie dotyczy wynagrodzeń wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie. Aby skorzystać ze zwolnienia nie jest konieczne składanie żadnego wniosku – zawieszenie poboru wynagrodzeń i opłat następuje z mocy ustawy.

Trzeba jednak spełnić wszystkie warunki wskazane w art. 15l ust. 2 Specustawy. Do warunków tych ustawodawca zaliczył świadczenie przez przedsiębiorcę przed wejściem w życie Specustawy usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych, bycie płatnikiem wynagrodzeń i opłat wskazanych w art. 15 ust. 1 Specustawy, oraz uiszczenie wspomnianych wynagrodzeń i opłat za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.





Warto też wspomnieć, że ze zwolnienia mogą skorzystać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy w zakresie, w jakim prowadzą działalność pożytku publicznego (m.in. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne czy spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników).

