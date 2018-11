Firmy mają problem ze znalezieniem specjalistów IT

Polska potrzebuje przynajmniej 12 lat na rozwiązanie problemu z niedoborem specjalistów IT, alarmują eksperci. Tymczasem maleje deficyt programistów w innych krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z najnowszymi danymi, do 2020 roku wyniesie on nie 1 mln a 600 tys. wakatów.

W oficjalnym obiegu wciąż krążą dane z opublikowanego przed pięciu laty raportu przygotowanego dla Komisji Europejskiej przez firmę Empirica. Przedstawione wówczas prognozy mówiły, że do roku 2020 w samej tylko Unii zabraknie niemal 1 mln programistów. Te szacunki są już nieaktualne, ale nowe, odświeżone nadal niepokoją.

- Poprosiliśmy Komisję Europejską o najnowsze dane i okazało się, że zapotrzebowanie na programistów w krajach Unii Europejskiej spadło. Obecnie mówi się o 600 tys. wakatów. To jednak nie oznacza mniejszej liczby stanowisk w IT. Obniżony deficyt jest dowodem na pozytywne efekty kształcenia programistów. Liczba miejsc pracy rośnie a zarazem coraz więcej osób dołącza do branży - komentuje Marcin Kosedowski, szef marketingu w szkole programowania online Kodilla.com.

Nowa prognoza dla Polski

W Polsce od 5 lat deficyt jest szacowany na 50 tys. osób i taki ma pozostać do 2020 roku. Komisja Europejska nie podała nowych szacunków dla Polski. Eksperci z Kodilla.com na podstawie obserwacji rynku przygotowali własną prognozę. Zgodnie z szacunkami, nawet w bardzo optymistycznym scenariuszu, dopiero ok. 2030 roku w Polsce udałoby się załatać lukę związaną z niedoborem programistów - pod warunkiem, że do tego czasu drastycznie nie wzrośnie zapotrzebowanie firm na polskich programistów, bardzo szanowanych na świecie, a jednocześnie wciąż zarabiających zdecydowanie mniej niż na Zachodzie. Z kolei, jeżeli Zachód wessie naszych specjalistów, a na to nałoży się niż demograficzny skutkujący coraz mniejszą liczbą absolwentów informatyki, polski deficyt może się pogłębiać i nigdy nie uda się go zlikwidować.

Zapotrzebowanie na programistów w Polsce do roku 2030 (prognoza optymistyczna)

Zapotrzebowanie na programistów w Polsce do roku 2030 (prognoza pesymistyczna)

Statystyki nie kłamią - mamy za mało absolwentów

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2014 roku rocznie kierunki związane z IT opuszcza w Polsce nie więcej niż 12-14 tys. absolwentów uczelni państwowych i niepublicznych.

- Na Zachodzie system edukacji jest o wiele bardziej nowoczesny niż w Polsce. Obok tradycyjnych uczelni funkcjonują szkoły zawodowe oraz szkoły programowania. U nas z bootcampów programistycznych również korzysta coraz więcej osób, jednak to zaledwie kropla w morzu potrzeb. W ciągu 2 ostatnich lat na nasze kursy zapisało się ponad 2 tys. przyszłych programistów. Gdyby wziąć pod uwagę absolwentów wszystkich bootcampów programistycznych w Polsce, byłoby ich ok. 6 tys. To nadal za mało - komentuje Marcin Kosedowski.