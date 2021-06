Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Sukces firmy a pracownicy

Kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorstwa są pracownicy. Mimo tej powszechnej świadomości firmy rzadko dbają o ich rozwój. Z badań przeprowadzonych w 2010 roku wynika, że aż 56,7% przedsiębiorstw nie było zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników[1]. Teraz, po niemal 11 latach, sytuacja wcale nie jest lepsza – raport opublikowany w grudniu 2020 roku pokazuje, że pracodawcy w trakcie pandemii w pierwszej kolejności ograniczają szkolenia. Natomiast to właśnie ten benefit aż 59% respondentów wskazuje jako jeden z najatrakcyjniejszych[2]. Czy warto więc oszczędzać na pracownikach? Jak twierdzi Małgorzata Ławnik, ekspert w dziedzinie HR „oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie”.

- Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – tempo jej rozwoju, budowanie relacji z klientem czy bieżące funkcjonowanie. Brak inwestycji w pracownika to strata dla przedsiębiorstwa – komentuje Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Chcesz odnieść sukces – musisz szkolić

Z badania przeprowadzonego w Polsce na przełomie listopada i grudnia 2019 roku, czyli tuż przed wybuchem pandemii, wynika, że najczęstszym powodem zmiany pracy była chęć rozwoju zawodowego[3]. Pandemia trochę zmieniła priorytety, jednak jak się okazuje, nie aż tak znacząco. Badania z grudnia 2020 roku pokazują, że do zmiany pracy najczęściej motywowało nas wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy, na drugim miejscu znalazła się potrzeba wynikająca z utraty pracy, natomiast na trzecim miejscu ze spadkiem sześciu punktów procentowych nadal była potrzeba rozwoju zawodowego[4].

- Rozwój pracowników przynosi korzyści nie tylko im samym, ale w konsekwencji także firmie. Proces zarządzania ich potencjałem powinien pozwalać wyłonić tych najbardziej utalentowanych, którzy w bliższej lub dalszej perspektywie mają szansę objąć stanowiska kierownicze. Na podstawie mojego doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć, że osoby, które taką ścieżkę przeszły są najlepszym dowodem na to, jaki efekt daje połączenie talentu, ciężkiej pracy i odpowiednich programów rozwojowych. Tworząc program rozwojowy dla pracowników, powinniśmy więc dopasować go indywidualnie do każdej osoby, koncentrując się zarówno na umiejętnościach miękkich, jak i fachowych. Pandemia również nie powinna spowalniać tych procesów – mówi Małgorzata Ławnik.

Przyszłością firmy są pracownicy

Szkolenia i rozwój kompetencji to bardzo ważny aspekt. Nie można jednak zapominać o zapewnieniu pracownikom konkurencyjnych warunków. Mowa tutaj zarówno o wynagrodzeniu, jak i benefitach pozapłacowych. Pierwszą reakcją przedsiębiorstw na pandemię i lockdown była zmiana strategii firmowej z rozwoju na przetrwanie. Teraz wiemy, że sytuacja nie jest chwilowa, a konkurencyjne będą tylko firmy, które nie staną w miejscu. Bardzo ważna jest więc elastyczność i umiejętność dostosowania swojej oferty do panujących warunków.

- Oferta benefitów, która była atrakcyjna dla pracowników jeszcze dwa lata temu, obecnie traci na znaczeniu. Obserwujemy mniejsze zainteresowanie kartami sportowymi na rzecz prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenia na życie. Warto więc swoją ofertę dostosować do potrzeb zatrudnionych osób. Niezwykle korzystny jest tutaj system kafeteryjny, który sprawdza się szczególnie w dużych firmach o rozproszonej strukturze. Kolejnym ważnym aspektem, o którym wielu pracodawców zapomina, jest bieżące aktualizowanie wynagrodzeń – są organizacje, w których pracownicy mają identyczną pensję jak kilka lat wcześniej. Takie podejście to pierwszy krok do utraty ludzi, którzy stoją za sukcesem przedsiębiorstwa − podsumowuje Małgorzata Ławnik.

Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska. Doświadczony menedżer wysokiego szczebla, od 20 lat związana z firmą Kaufland, w której odpowiada za politykę personalną w całej sieci w Polsce. Pasjonatka biegania, czytania oraz dalekich i bliskich podróży.

