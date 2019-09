CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu coraz bardziej popularna w Polsce

CSR w Polsce coraz bardziej popularny. W realizacji działań na rzecz odpowiedzialnego biznesu mogą pomóc służby bhp

17. edycja raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” z 2018 r. pokazuje, że zarówno pod kątem liczby zgłoszonych praktyk z zakresu CSR, jak i liczby firm prowadzących takie działania, nastąpił wzrost na poziomie 30 proc. r/r. W samym poprzednim roku 129 firm realizowało praktyki z zakresu pracy, a ponad 50 prowadzonych praktyk dotyczyło bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Ideę zrównoważonego rozwoju określa Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r.: „Zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju ma rangę podstawowego prawa jako zasada zapisana w Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” (art. 5). Zrównoważony rozwój to jednak coś więcej niż ochrona środowiska, opiera się bowiem na trzech filarach: społecznym, ekologicznym i ekonomicznym.

reklama reklama



Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej

Małe zmiany – duże efekty

„Stawiamy w Polsce na współpracę, partnerstwo i współodpowiedzialność podmiotów publicznych, biznesu i obywateli za przebieg procesów rozwojowych” – podaje raport „Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce”, przyjęty przez Radę Ministrów w 2018 r. Biznes jest zatem współodpowiedzialny za realizację celów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z założeniem, że ma on moralne zobowiązania wobec społeczeństwa. – Szczególnie dużą odpowiedzialnością społeczną są obarczone firmy, które w swojej działalności zużywają surowce naturalne bądź zanieczyszczają środowisko – mówi Anna Nowak, specjalista ds. Content Marketingu, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Świadomość społeczna odnośnie wpływu rynku samochodowego i części zamiennych na ekosystem skłania nas do prowadzenia wzmożonych działań proekologicznych. Wiemy, że troskę o środowisko powinniśmy zacząć od podstaw, dlatego w Inter Cars staramy się rezygnować z jednorazowych opakowań, korzystamy z żarówek energooszczędnych (często włączanych po rozpoznaniu ruchu), wyposażamy magazyny w urządzenia technologiczne jak przenośniki czy sortery, które uruchamiają się automatycznie tylko w trakcie realizacji danego procesu.

Innowacje mają znaczenie