Fundusze Unii Europejskiej na innowacje w Polsce - jak uzyskać dofinansowanie

Innowacja nie musi być epokowym wynalazkiem

Liczy się pomysł! Pamiętaj, że nie każda innowacja to epokowy wynalazek albo technologiczny przełom. Ważne, że może efektywnie wpływać na oszczędność czasu czy poprawę codziennego życia. Takie rozwiązania są zawsze w cenie. Wprowadzając je w życie, masz szansę zrobić coś pożytecznego dla wszystkich, a swoją firmę uczynić zdecydowanie bardziej dochodową. Fundusze Europejskie chętnie wspierają takie inicjatywy. Przeznaczono dla nich różne rodzaje wsparcia. Zobacz, z jakiego Ty możesz skorzystać i zrób pierwszy krok. Tak jak firmy, których inspirujące przykłady znajdziesz poniżej.

Szybka ścieżka

Zalegające w środowisku odpady z plastiku to poważny problem. Talerzyki, widelce, łyżeczki użyte kiedyś tylko raz, pozostają w przyrodzie na stulecia. Śmieci z tworzyw sztucznych nietrudno też spotkać w polskich lasach. Jedną z firm oferujących rozwiązanie jest warszawska spółka Biotrem. Jej propozycja to jednorazowe naczynia z otrębów pszennych. Technologię produkcji tych wygodnych i ekologicznych sztućców Biotrem rozwija we współpracy z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą. Taki widelec czy talerzyk po zużyciu ulegnie biodegradacji już w 30 dni!

Kluczem do sukcesu firmy jest tzw. Szybka ścieżka. To największe źródło unijnych dotacji na projekty badawczo-rozwojowe służące innowacjom. Jeśli szukasz dofinansowania dla projektu, który powstał dzięki pracom badawczo-rozwojowym – ten program jest właśnie dla Ciebie. Pieniądze przyznawane są m.in. na opracowanie prototypów, projektów pilotażowych czy testy produktów prowadzone w otoczeniu zbliżonym do warunków rzeczywistych. Program ten stawia na projekty, które przyczyniają się do rozwoju wiedzy i odpowiadają na potrzeby rynku. Najbliższy nabór wniosków startuje już 16 września i będzie trwał do 16 grudnia.

Własne centrum B+R

Polska firma z branży rowerowej AG MOTORS postawiła na prace nad produktami we własnym centrum badawczo-rozwojowym. Współfinansowały je Fundusze Europejskie. Na tych, którzy chcieliby iść w ślady AG MOTORS, czeka aż 350 milionów zł w konkursie otwartym. Ale tylko do 16 października – z decyzją nie warto więc zwlekać za długo!

Pieniądze można będzie przeznaczyć na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych, tj. inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i niezbędną infrastrukturę. Poza wydatkami inwestycyjnymi budżet przewiduje koszty zakupu niezbędnej wiedzy technicznej oraz doradztwa. Wnioski można składać już teraz. Szczegóły w ogłoszeniu.

Napędowa siła regionu

Jeżeli chcesz zainwestować – do 1 mln zł – w badania nad nowymi produktami czy usługami, to możesz sięgnąć po dotacje z regionu, w którym działa Twoja firma. Oferta Funduszy Europejskich to także programy regionalne, których realizacją zajmują się samorządy województw. Tam również znajdują się środki na rozwój innowacyjności małych i średnich firm.

Przykładem jest województwo śląskie, które dla małych i średnich firm planujących inwestycje w prace badawczo-rozwojowe przeznaczyło ponad 100 mln zł. Nabór trwa do 30 września. Szczegóły znajdziesz w ogłoszeniu o konkursie. Wszelkie informacje o konkursach planowanych w poszczególnych województwach dostępne są w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, które działają w całej Polsce.

Bony na innowacje

A może masz innowacyjny pomysł, ale nie czujesz się ekspertem w dziedzinie nowych technologii? To żaden problem! Projektowanie zaawansowanych rozwiązań zostaw po prostu innym.

Tak właśnie zrobiła tarnowska firma AddOptimization, wprowadzająca na rynek urządzenie do domowego wytwarzania mleka z kiełków migdałów i kiełkujących ziaren innych roślin. Prace nad prototypem już trwają. Sam pomysł, by w parę minut móc przygotować pełne wartości odżywczych mleko, był już połową sukcesu. Resztę, czyli pilotaż, opracowanie technologii i stworzenie prototypu urządzenia, wystarczyło zlecić jednostce badawczo-rozwojowej z odpowiednią wiedzą i specjalistycznym zapleczem. A koszty? W znacznej mierze pokrywają je Fundusze Europejskie.

Poznaj założenia i mechanizm Bonów na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw, przyznawanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Z taką pomocą możesz zlecić jednostce naukowo-badawczej opracowanie odpowiedniej technologii, a potem z dotacją inwestycyjną wdrożyć swoją innowację. Zainteresowany? Spiesz się! Nabór trwa do 28 listopada.

Prywatny inwestor

Fundusze Venture Capital to sprawdzona na świecie formuła inwestowania w obiecujące i innowacyjne projekty. Przynosi owoce także w Polsce. Fundusze Europejskie są partnerem firm komercyjnych, które przeznaczają unijne pieniądze na finansowanie wybranych przedsięwzięć. Jednym z przykładów działającego już innowacyjnego rozwiązania jest polska edycja czeskiego start-upu Twisto. Reklamuje się on hasłem „kup teraz, zapłać później”.

Twisto umożliwia zapłatę za towar w sklepie internetowym po upływie 21 dni od zamówienia. Jaka jest podstawowa zaleta takiego rozwiązania? Upodabnia zakupy online do tych w tradycyjnym sklepie. Towar można przymierzyć, sprawdzić i wypróbować, płacąc dopiero później – będąc już pewnym swojego wyboru. To system prosty w obsłudze, jednak potrzebujący rozbudowanych rozwiązań z zakresu procesów przetwarzania poufnych danych, czyli finetech. A to wymaga uruchomienia bardzo dużych kapitałów inwestycyjnych. Zaczynając działania dla pozyskania pieniędzy od inwestorów Venture Capital, nie trzeba składać wniosku. Wystarczy zgłosić się z pomysłem biznesowym do wybranego pośrednika finansowego. Ich pełną listę znajdziesz na stronie pfrventure.pl

Premia technologiczna

Kredyt na innowacje technologiczne POIR to kolejna ciekawa propozycja Funduszy Europejskich. O co w niej chodzi? O premie dla innowatorów. Jeśli będziesz gotowy do wdrażania innowacji i pożyczysz na ten cel pieniądze w banku – Fundusze Europejskie przyznają Ci premię pokrywającą część kredytu. Uzyskanie tej częściowej spłaty ma jeden warunek: inwestycję w maszyny i urządzenia, które posłużą wdrożeniu nowych rozwiązań. Tak właśnie działa mechanizm Premii technologicznej.

Z oferty skorzystała m.in. spółka VOIT, wyspecjalizowana w zaawansowanej obróbce metali i precyzyjnych odlewach. Planuje wprowadzić na rynek wysoko wyspecjalizowany element, niezbędny do budowy innowacyjnej skrzyni biegów samochodów autonomicznych. Jeśli zainteresował Cię ten rodzaj wsparcia – nie wahaj się! Wnioski można będzie składać od 15 października, a konkurs ogłoszony zostanie już 12 września. Szczegóły znajdziesz w ogłoszeniu.