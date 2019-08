Specjalne sądy rozstrzygną spory dotyczące praw własności intelektualnej

Sprawy dotyczące praw własności intelektualnych rozpatrują różne sądy

W aktualnym stanie prawnym sprawy o naruszenie praw własności intelektualnej (np. piractwo w zakresie prawa autorskiego lub znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków) rozpoznawane są przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy.

Niektóre sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, dotyczące nie naruszenia tych praw, lecz przede wszystkim uzyskania ochrony, rozpatrywane są wskutek skarg na decyzje Urzędu Patentowego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych rozpatrywane są przez specjalnie w tym celu utworzony wydział Sądu Okręgowego w Warszawie (XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie - Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych).

Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że wobec tak dużego rozproszenia spraw z zakresu szeroko rozumianej własności intelektualnej, ich specyfiki a także rosnącej z roku na rok liczby mając na uwadze ich rosnącą z roku na rok ilość - trzeba wprowadzić do polskiego wymiaru sprawiedliwości wyspecjalizowane sądy oraz stworzyć odpowiednie warunki do kształtowania się wyspecjalizowanej w zakresie własności intelektualnej kadry tych sądów.

Specyfika tych spraw zdaniem MS uwydatnia się zwłaszcza w odniesieniu do problemów transgranicznych, kiedy nie jest pewne jaka podstawa materialnoprawna ochrony może (i czy w ogóle powinna) znaleźć zastosowanie. Widać to szczególnie w odniesieniu do ochrony dóbr osobistych prawa cywilnego, podlegających komercjalizacji (np. ochrona idei i pomysłów oraz informacji).

Co się zmieni

Projekt przewiduje:

1) stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych oraz ochronę innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej) a także sprawami, o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz o ochronę dóbr osobistych, dotyczącymi wykorzystania wartości dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorstwa, towarów lub usług lub w związku z działalnością naukową lub racjonalizatorską.

2) stworzenie sędziom, w ramach istniejących struktur sądowych, możliwości specjalizacji w zakresie własności intelektualnej oraz utworzenie wyspecjalizowanych jednostek w sądach okręgowych i apelacyjnych,

3) wprowadzenie, zastępstwa przez fachowych pełnomocników. Przyczyni się to do szybkości postępowania – tak w zakresie lepszej koncentracji materiału dowodowego, jak również w zakresie wskazywania podstawy prawnej dla zgłaszanych żądań,

4) uregulowanie postępowania w sprawach własności intelektualnej, w tym w szczególności rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie środków dowodowych, o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, o wezwanie do udzielenia informacji,

5) uregulowanie dwóch szczególnych rodzajów powództwa, tj. powództwa wzajemnego oraz powództwa o ustalenie, że określone czynności nie naruszają określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. W zakresie rozwiązań dotyczących powództwa wzajemnego, projekt wzoruje się na Rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które zostało zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r., które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r.

W zakresie swojej regulacji projekt wdraża również dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, str. 45).

Omawiany projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w III kwartale 2019 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw