Znaki towarowe nie muszą już być przedstawione graficznie

Pomimo ponad 2 miesięcznego opóźnienia ustawa prawo własności przemysłowej jest już dostosowana do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, która zniosła wymóg graficznej przedstawialności znaku i od 15 marca 2019 r. do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej można zgłaszać znaki towarowe, które można przedstawić nie tylko w formie graficznej. Czy to oznacza otwarcie możliwości rejestracji znaków niekonwencjonalnych, a wiec np. zapachu lub smaku?