Sklepy będą otwarte w niedziele tylko na potrzeby dostaw

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, celem zmiany jest zapewnienie placówkom handlowym możliwości sprawnego przyjmowania towarów dostarczanych do tych placówek, tj. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towarów (na półkach sklepowych), by były one powszechnie dostępne dla obywateli.

Według projektodawców, czasowa rezygnacja z obowiązywania zakazu wykonywania czynności związanych z handlem polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności, nie niesie za sobą żadnych kosztów, zarówno dla sektora jednostek finansów publicznych jak i dla przedsiębiorców.

Korzystanie z możliwości dostarczania towarów w (poza świąteczne) niedziele nie będzie bowiem obligatoryjne dla przedsiębiorców. Ewentualny koszt po stronie przedsiębiorców należy ocenić jako marginalny - napisano w uzasadnieniu.

18 marca br. odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł. (PAP)

