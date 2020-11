Pracownik na kwarantannie? Sprawdź jakie przysługują mu świadczenia

Świadczenia dla pracownika na kwarantannie

Jeżeli pracownik przebywa na kwarantannie i nie pracuje, to za ten czas przysługuje mu na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych





Jak uzyskać zasiłek na kwarantannie?

Pracownik na kwarantannie lub przebywający w izolacji jeżeli chce uzyskać świadczenie z tytułu choroby, powinien przekazać decyzję z sanepidu do pracodawcy lub do ZUS.

Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje decyzję inspektora do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Kiedy ZUS wypłaca zasiłek?

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do ZUS. Decyzja może być przekazana elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można ją złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie decyzji.

Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji. Jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców dziecka, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA