Pracownik na kwarantannie i wypłata zasiłku - informacje dla pracodawcy

Osoby skierowane przez Sanepid na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to jednak osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

Informacje w systemie EWP

Od końca października podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony.

Oznacza to, że osoby skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją nie muszą już dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy. Podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest informacja z systemu EWP. Takie osoby nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Powinny jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

Dane o kwarantannach w panelu Płatnika

Dane o kwarantannach i izolacjach są udostępniane na PUE ZUS odpowiednio w panelu Płatnika oraz w panelu Ubezpieczonego. Znajdują się w specjalnej zakładce - „Kwarantanna, izolacja domowa”. Zakładka jest widoczna tylko u osób, które zostały objęte kwarantanną lub izolacją domową oraz u płatników składek, którzy zatrudniają osoby, u których takie zdarzenie wystąpiło. PUE ZUS jest zasilane danymi z systemu EWP raz dziennie, w godzinach nocnych. Dane dotyczą stanu na dzień poprzedni.

Platforma Usług Elektronicznych to nowoczesne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi przez internet, bez wychodzenia z biura lub domu, także poza godzinami działania urzędów. Dzięki PUE uzyskamy m.in. informację o naszych świadczenia i płatnościach w ZUS a także złożymy wniosek o pomoc ramach Tarczy antykryzysowej. Platforma pozwala również na otrzymywanie indywidualnych odpowiedzi z ZUS na zadane wcześniej pytania.

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej ZUS. Jest tam także dostępny film pokazujący, jak założyć profil na PUE. Pomocą służą również pracownicy ZUS. Wystarczy zadzwonić na specjalną infolinię ZUS (22 560 16 00).

