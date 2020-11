ZUS: jak telefonicznie umówić wizytę z ekspertem

Co to jest telefoniczne umawianie wizyt w ZUS?

Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych - można umawiać się na wizyty w placówce ZUS. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych kolejek. Od niedawna można umówić się na wizytę nie tylko poprzez PUE, ale także telefonicznie.

„Uruchomiliśmy kolejną usługę dla klientów, czyli telefoniczną rezerwację wizyty u naszego eksperta w placówce ZUS. Spotkanie z ekspertem można zarezerwować w dogodnym terminie i wybranej przez siebie placówce ZUS, oczywiście w dniach i godzinach pracy Zakładu” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.





Jak umówić się na wizytę w ZUS?

Od 20 listopada klienci ZUS mogą telefonicznie umawiać się na spotkania z ekspertami z Sali Obsługi Klienta. To nowe udogodnienie przygotowane szczególnie dla tych osób, które nie mają założonego profilu na Platformie Usług Elektronicznych.

„Możliwość rezerwacji wizyty na konkretny dzień i godzinę była dostępna w ZUS już od dawna. Jednak mogły z niej korzystać osoby posiadające profil na PUE. Mając świadomość, że istnieje grono klientów, którzy takiego konta nie posiadają, a zależy im na umówieniu spotkania z ekspertem ZUS, uruchomiliśmy dla nich odpowiednią usługę” – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Jak się przygotować do wizyty w ZUS?

Podczas rozmowy telefonicznej trzeba podać swoje dane – imię, nazwisko, PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu komórkowego. Dodatkowo należy wskazać placówkę, w której ma się odbyć wizyta, sprawę, jaką chce się omówić z ekspertem ZUS, oraz wybrany dzień i godzinę wizyty. Następnie na podany podczas przez klienta numer telefonu zostanie wysłana wiadomość SMS z terminem oraz numerem rezerwacji wizyty. Zawiera on 10 cyfr, które należy wpisać na ekranie urządzenia do wydawania numerków (biletów), które znajduje się na Sali Obsługi Klienta w placówce ZUS. Z otrzymanym numerkiem należy podejść do wskazanego stanowiska.

Na spotkanie w ZUS za pośrednictwem telefonu można umówić się maksymalnie 6 dni przed jej terminem. Jeśli rezerwacja odbywa się przez PUE, to można robić to bez ograniczeń, np. na za 2 tygodnie.

Reżim sanitarny zachęca do umawiania wizyt

„Nowe rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo i komfort naszych klientów. Ma to szczególne znaczenie w czasie epidemii. Przypominamy, że wizyty w ZUS odbywają się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Należy zatem zachować bezpieczny odstęp od innych osób, zakryć usta i nos maseczką lub przyłbicą, a także zdezynfekować ręce przed wejściem na salę” – dodaje prezes ZUS.

