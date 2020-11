Zatrudniasz niepełnosprawnych? Sprawdź, na jakie przywileje możesz liczyć

Ile firm zatrudnia osoby niepełnosprawne?

W tym roku w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego od 4,9 do 7,7 mln osób z niepełnosprawnością pobiera rentę lub emeryturę. 42% z nich posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 28% osób – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a 25% – orzeczenie o stopniu lekkim. Pracuje jedynie co szósta osoba niepełnosprawna. Co ciekawe, najwięcej pracowników wywodzi się z grupy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – jest to 269 tys. osób, w tym 149 tys. mężczyzn i 121 tys. kobiet. Drugą aktywną zawodowo grupą są osoby ze lekkim stopniem niepełnosprawności, których na początku 2019 roku było 211 tys. (115 tys. mężczyzn i 95 tys. kobiet). Natomiast jeśli chodzi o aktywność zawodową osób z ciężkim stopniem niepełnosprawności to jest ich zaledwie 50 000 – w tym 32 tys. mężczyzn i tylko 18 tys. kobiet.

W zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przodują oczywiście większe miasta – wyjaśnia Joanna Olszewska, CEO BPO Network. Z 531 tys. pracujących osób z niepełnosprawnością, aż 365 tys. mieszka w miastach, a tylko 168 tys. na wsi. Warto zauważyć, że na wsi nie pracuje żadna kobieta niepełnosprawna w stopniu znacznym, a jedynie 15 tys. mężczyzn o takim stopniu niepełnosprawności. W miastach jest, to 17 tys. kobiet i 18 tys. mężczyzn.





Niepełnosprawni aktywni zawodowo

W tej chwili, jak wynika z najnowszych danych GUS (2.09.2020 r.), mamy w Polsce nieco ponad 233 tys. aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami, czyli mniej o 12,2 tys. niż to było w 2019 roku (245,5 tys.). Mimo wszystko pracujących osób z niepełnosprawnościami stale przybywa. Dowodem jest porównanie danych sprzed pięciu lat, gdy pracownicy niepełnosprawni stanowili 259,3 tys. i była to najwyższa liczba pracujących niepełnosprawnych – znacznie większa niż kilka lat wcześniej. W owym czasie osoby z niepełnosprawnością pracowały jednak zwykle w zakładach pracy chronionej.

Teraz tendencja jest inna. Można zauważyć, że znacznie wzrosło zatrudnienie tych osób na otwartym rynku pracy – z 135,2 tys. w 2016 r. na 140,7 tys. w 2020r. Pocieszające jest też to, że wzrasta liczba pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne: z 28 559 w 2016 do 30 919 w 2020 roku – mówi Olszewska.

Korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy wspierane jest poprzez refundację wynagrodzeń (dopłata z PFRON do pensji zatrudnionej osoby niepełnosprawnej), dotacje dla pracodawców na utworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (wypłacane ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy) oraz refundacja składek na ubezpieczenie społeczne Osób Niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą i niepełnosprawnych rolników.