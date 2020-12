Biznes w pandemii - jakie są nowe sposoby działania firm?

Biznes w pandemii, czyli Made in Wrocław 2020

I dzień konferencji biznesowej Made in Wrocław poświęcony był gospodarce od nowa, czyli temu, jak pandemia koronawirusa zmieniła nasz sposób postrzegania biznesu. Jej częścią był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział eksperci ze świata biznesu i nauki: Anna Berczyńska, Wiceprezes ABSL Talents, Dyrektorka Zarządzająca Globalnego Centrum Usług Wspólnych Schaeffler Global Services Europe, Grzegorz Rudno-Rudziński, Prezes Zarządu Klastra ITCorner, Partner Zarządzający w Unity Group, prof. dr hab. Marcin Drąg, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Krzysztof Jarzyna, Managing Director w Industrias Alegre. Moderatorem rozmowy był dr Marcin Dudarski, Współzałożyciel i Partner Zarządzający firmy doradczej JP Weber.

Czego nauczył nas pierwszy lockdown?

Jednym z tematów, o którym rozmawiali eksperci, było przygotowanie firm na drugą falę pandemii, bazujące na doświadczeniach z początku 2020 roku. Podkreślono, że po wiosennym lockdownie firmy miały kilka miesięcy na przygotowanie się na kolejną falę pandemii – wiele z nich poprawiło swoje systemy zarządzania kryzysowego, wprowadziło modele pracy hybrydowej i zadbało o odpowiednie wyposażenie pracowników. Wypracowano też sposoby rekrutacji nowych pracowników w sposób zdalny.

Wśród panelistów pojawiła się opinia, że pandemia zmieniła przede wszystkim tempo zmian zachodzących w biznesie. Zmiany, które do tej pory były planowane przez firmy w perspektywie kilku lat, są obecnie wdrażane w czasie kilku tygodni, a proces ten będzie nieodwracalny. Wprowadzono do biznesu nową dynamikę rozwoju, która staje się podstawą jego nowej rzeczywistości.

Komunikacja on line w biznesie

Zaznaczono też, że choć nie wszędzie praca czy rekrutacja zdalna się sprawdzają, to podejście do komunikacji online, która okazała się bezpieczna i efektowna, zmieni się już na stałe. Będzie ona zdecydowanie częściej wykorzystywana, zastępując różnego typu spotkania, choć oczywiście nie zawsze, bo są aktywności, które wymagają zebrania się np. pracowników w jednym miejscu. Ma to też znaczenie w kontekście budowania poczucia przywiązania i wspólnoty. Pandemia jednak zdecydowanie rozszerzyła rynek pracy – nie ogranicza już nas miejsce zamieszkania.

Pandemia koronawirusa to również wypracowanie nowych metod pracy, nowej kultury pracy oraz zmiana stylu zarządzania i przywództwa. Biznes w tym zakresie musi uczyć się na nowo. Musi zmierzyć się z takimi sytuacjami jak budowanie zaangażowania zespołu, praca kreatywna, czy dokształcanie osób na stanowiskach juniorskich. Wcześniej mogli oni zasięgnąć porady od kolegi czy koleżanki z biurka obok, którzy dziś, szczególnie gdy nowi pracownicy zdalnie dołączają do zespołu firmy, są dla nich anonimowymi osobami na komunikatorze. Podkreślono, że dzisiejsza codzienność jest niezwykle dynamiczna, a by się do niej dostosować konieczne jest wdrażanie innowacji w codziennej pracy.

Pełen panel dyskusyjny można obejrzeć pod tym linkiem: https://youtu.be/2GnxiL-UMdk?t=5082

Made in Wrocław zostało zorganizowane przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Miasto Wrocław. Partnerami Merytorycznymi Made in Wroclaw 2020 są 3M, FANUC Polska, Whirlpool Company Polska Sp. z o.o., GlobalLogic, ITCorner, SoDA oraz MPWiK Wrocław, a patronat strategiczny nad wydarzeniem objęło Hays Poland, CBRE, mBank private banking oraz firma doradcza JP Weber. Partnerami Made in Wroclaw 2020 są Hala Stulecia, ZOO Wrocław, Aquapark Wrocław, SmartCity, Stadion Wrocław, Wrocławski Park Technologiczny, Port Lotniczy Wrocław, Space Wizzard i HOOF. Patronaty honorowe: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, American Chamber of Commerce i Uniwersytet Wrocławski.

Portal INFOR.PL objął to wydarzenie patronatem medialnym.

