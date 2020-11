Rekrutacja: czy teraz warto zmieniać pracę?

Pandemia i zmiana pracy

Przeciętnie specjaliści i menedżerowie otrzymują średnio 7 ofert pracy rocznie w porównaniu do 9 ofert w 2019 roku. Firmy zatrudniają ostrożniej, poszukując doświadczonych ekspertów, ale jednocześnie proponując atrakcyjne warunki i ciekawe możliwości rozwoju.

Badania zamieszczone w 10. edycji raportu "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” pokazują, iż, mimo że liczba ofert pracy dla specjalistów i menedżerów zmniejszyła się – nadal pozostaje im duży wybór atrakcyjnych wakatów, a niewielkie spadki wpłynęły na bardziej racjonalne i rozważne decyzje odnośnie wyboru procesów rekrutacyjnych.





Wbrew pozorom, obecnie warto aktywnie wychodzić na rynek pracy, odpowiadać na ogłoszenia i uczestniczyć w rekrutacjach. Powodów jest kilka. Przede wszystkim firmy, które obecnie mają otwarte wakaty, są organizacjami o najbardziej stabilnej pozycji na rynku. Wykorzystują one obecny czas na budowę swojej przewagi konkurencyjnej bądź realizację nowych inwestycji. Specjaliści i menedżerowie mogą więc znaleźć zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie, która już jest, albo wkrótce może zostać liderem rynku. Dodatkowo organizacje o dużej dynamice wzrostowej często stwarzają większe szanse na kolejne awanse w rosnącej strukturze - mówi Artur Skiba, Prezes Antal.

Kto może liczyć na wakat?

Dotychczasowy wzrost liczby ofert pracy, kierowanych do kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, wyhamował. Największy spadek jest zauważalny w branży IT. Pracownicy tego obszaru otrzymali średnio o 6 zaproszeń do procesów rekrutacyjnych mniej niż rok wcześniej. Spadek zauważalny jest również w przypadku inżynierów – o 4 oferty rocznie mniej. Wzrostowe tendencje dotyczą przedstawicieli administracji, marketingu oraz prawników, którzy otrzymali średnio o 2 oferty więcej. Wynikiem tej sytuacji rynkowej była wzmożona aktywność pracowników, którzy częściej deklarowali poszukiwanie nowej pracy i odpowiadali na ogłoszenia. Jednocześnie specjaliści i menedżerowie IT stali się jednak ostrożniejsi w wyborach i dokładniej weryfikują oferowane warunki, zwłaszcza w aspektach związanych z bezpieczeństwem zatrudnienia. Taka postawa jest wynikiem wzrostu liczby zwolnień przy jednoczesnej niższej dostępności nowych wakatów.

Planowane podwyżki - komu i kiedy?

W badaniu 45% specjalistów i menedżerów zadeklarowało, że odczuło poprawę swojej sytuacji zawodowej. Jest to jednak o 10 punktów procentowych mniej niż w 2019 roku. Pośród respondentów oceniających swoją pozycję zawodową jako korzystniejszą są prawnicy (60%) oraz przedstawiciele branży IT (58%). Natomiast 44% respondentów zadeklarowało brak poprawy swojej sytuacji zawodowej na rynku pracy. Jeżeli chodzi o podwyżki to najczęściej zostawały one przyznawane specjalistom i menedżerom z obszaru IT (64%), finansistom (63%) oraz inżynierom (62%). Obserwacje Antal pokazują, że procesy podwyżkowe często były zamrożone, gdyż w bardzo dużej części organizacji wypadają one właśnie na wiosnę. W tym roku zbiegło się to z lockdownem i czasem największej niepewności biznesowej. Trudno się więc dziwić, że zwiększył się odsetek osób, które nie mogły cieszyć się wzrostem wynagrodzenia