Gowin: warto rozważyć, aby przynajmniej niedziela, 6 grudnia była handlowa

Nowe formy pomocy dla firm

"Przygotowujemy kolejne, bardzo daleko idące rozwiązania. Negocjujemy je w tej chwili z Komisją Europejską, ponieważ wymagają notyfikacji" - poinformował Gowin na konferencji prasowej wspólnej m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim.

Te rozwiązania to m.in. wieloletnie kredyty inwestycyjne gwarantowane przez BGK, przy czym rząd stara się o zgodę KE, by raty tych kredytów, przynajmniej w części, były pokrywane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).





Kredyty inwestycyjne

W przypadku kredytów inwestycyjnych dla firm będzie możliwość pokrycia do 70 proc. kosztów stałych. Ta forma wsparcia będzie skierowana do firm, które wedle wszystkich prognoz najdotkliwiej zostaną dotknięte skutkami epidemii. To m.in. takie branże jak: turystyka, hotelarstwo, działalność związana z kulturą czy np. siłownie, kluby fitness.

Wicepremier podkreślił, że rząd dołoży wszelkich starań, aby uratować jak najwięcej miejsc pracy i jak najwięcej firm. Dodał, że "ogromna odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas".

Czy wrócą niedziele handlowe?

Premeir Mateusz Morawiecki ogłosił, że od przyszłej soboty, czyli 28 listopada, placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym.

Jak wyjaśniał, handlowcy z różnych branż podczas spotkań z rządem zapewniali, że "będą dbali o to, żeby była odpowiednio mała liczba ludzi, podobnie jak w sklepach spożywczych i drogeriach, żeby można było utrzymać też reżim sanitarny".

Placówki gastronomiczne, kulturalne jak kina czy teatry, siłownie i kluby fitness będą zamknięte przynajmniej do 27 grudnia.

Przed świętami poinformujemy, co dalej - stwierdził Morawiecki.

Jarosław Gowin stwierdził, że jego ministerstwo stoi na stanowisku, żeby ze względów bezpieczeństwa, ważnych względów gospodarczych, warto rozważyć, aby przynajmniej niedziela, 6 grudnia była handlowa. Prowadzimy w tej sprawie konsultacje ze związkami zawodowymi - dodał.

O wyniku tych konsultacji rząd ma poinformować w najbliższym czasie.

