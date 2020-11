Pierwsza dostawa szczepionki już w połowie stycznia 2021

Szczepionka na COVID-19

Premier na konferencji prasowej (21.11.20) zapewnił, że rząd intensywnie pracuje nad przygotowaniem dystrybucji szczepionek i procesem szczepień.

"Jeżeli tylko szczepionka będzie dostępna, będziemy gotowi do jej wykorzystywania. Jednak musimy dotrwać do tego dnia z jak najmniejszą liczbą zakażeń i z jak najmniejszą liczbą utraconych miejsc pracy. To jest nasz narodowy cel" - powiedział.





16 mln dawek szczepionki

Rząd złożył zamówienie na 16 mln dawek jednej ze szczepionek na koronawirusa. Taka ilość przypada dla Polski z dostępnych dla całej UE dawek i maksymalnego poziomu o jaki można zawnioskować.

"Na spotkaniu z kierownictwem firm Astra Zeneca i Pfizer zadeklarowano, że jak tylko szczepionki na koronawirusa zostaną dopuszczone do obrotu w UE, Polska zamówi maksymalną przysługującą jej liczbę; na jedną ze szczepionek już złożyliśmy zamówienie na 16 mln dawek" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

"W zeszłym tygodniu spotkałem się z najwyższym kierownictwem firmy Astra Zeneca i Pfizer i zadeklarowaliśmy, że tak szybko, jak te szczepionki zostaną dopuszczone do obrotu w UE przez Europejską Agencję Rejestracji Leków, tak szybko my zamawiamy maksymalną przysługującą Polsce z tytułu wielkości populacji, wielkości liczby ludności liczbę szczepionek" - dodał Morawiecki.

Dobrowolne szczepienia

Obecnie trwają prace nad opracowaniem procedury szczepienia tych, którzy będą chcieli się zaczepić na koronawirusa.

Premier podkreślił również, że zachęca wszystkich do zaszczepienia się, "bo to pomoże nam najszybciej zakończyć walkę z Covid-19".

