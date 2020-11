E-wizyta w ZUS. Kto może z niej skorzystać?

Co to jest e-wizyta w ZUS?

E-wizyta to najnowsza usługa ZUS. Polega na umówieniu zdalnej konsultacji i możliwości porozmawiania przez internet z pracownikiem ZUS. E-wizyta jest bezpieczną formą komunikacji, bez konieczności osobistej obecności w placówce ZUS.

Od kiedy działają e-wizyty w ZUS?

Pilotaż e-wizyt w ZUS ruszył 19 października, a w całej Polsce można je umówić od 4 listopada. Po 10 dniach funkcjonowania tej formy kontaktu, z e-wizyty skorzystało 100 klientów z północnej części województwa mazowieckiego.

E-wizyty w ZUS w dobie pandemii stanowi ono bezpieczną alternatywę dla tradycyjnej wizyty w ZUS.

"E-wizyty to nasza najnowsza usługa. Dzięki niej w bardzo prosty sposób każdy może porozmawiać z naszymi pracownikami i załatwić szereg spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To bezpieczna i wygodna forma komunikacji, bez konieczności osobistej obecności w placówce ZUS. Jest to również ważne udogodnienie, szczególnie w trudnym czasie pandemii koronawirusa" – mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Jak zarezerwować e-wizytę w ZUS?

Aby zarezerwować e-wizytę należy wejść na stronie www.zus.pl w link do umawiania zdalnych konsultacji. E-wizytę trzeba umawiać w placówce ZUS, która jest właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku płatników składek, powinien być to oddział ZUS właściwy ze względu na adres firmy.

W trakcie rezerwacji podaje się kod pocztowy, więc system podpowiada, w którym oddziale taką wizytę można umówić. Na e-wizytę można umówić się w dni robocze w godzinach 9:00-14:30.

Dzień przed spotkaniem osoba, która umówiła się na e-wizytę w ZUS na wskazany podczas rejestracji numer telefonu otrzyma SMS z przypomnieniem o konsultacji. W dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem, otrzyma też maila z linkiem. Po kliknięciu w link nastąpi połączenie z pracownikiem ZUS.

Czy e-wizytę w ZUS można odwołać?

Jeśli ktoś nie może skorzystać z umówionej e-wizyty albo już nie potrzebuje spotkania z pracownikiem ZUS, powinien w każdym momencie zrezygnować ze zdalnej konsultacji. Jeśli ktoś wie, że nie weźmie udziału w e-wizycie, powinien ją odwołać. Dzięki temu swoją sprawę w ZUS będzie mogła załatwić inna osoba.

Jakie dokumenty należy przygotować do e-wizyty w ZUS?

Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli klient ma pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.

