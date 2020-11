Firma w sieci. Urząd pokaże jak to zrobić

Firma w internecie

Jak poinformował rzecznik urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego Sławomir Gruszka, celem projektu "Śląska Akademia Handlu" jest wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, poprzez ich wsparcie w zakresie przejścia z tradycyjnego handlu do sprzedaży i promocji online.

1,4 mld zł wsparcia dla firm z regionu

Marszałek regionu Jakub Chełstowski ocenił, że wsparcie takie jest szczególnie istotne w kontekście epidemii koronawirusa i związanych z nią zmian w gospodarce.

„To trudny czas dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz wsparcia finansowego w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki o łącznej wartości 1,4 mld zł, które trafiło do firm najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, chcemy wesprzeć firmy merytorycznie, pozwolić im rozwijać się i otwierać nowe możliwości dla prowadzenia działalności gospodarczej, także w internecie” – powiedział Chełstowski.

Śląska Akademia Handlu

"Śląska Akademia Handlu" ma też przeciwdziałać wzrostowi bezrobocia w regionie i być aktywną pomocą samorządu i lokalnych organizacji w przekwalifikowaniu pracowników i zmianie profilu firm, z uwzględnieniem narzędzi handlu i marketingu internetowego. Ich zdaniem to także budowanie pozytywnego wizerunku regionu i samorządu, wspierającego rozwój e-handlu i nowoczesnych technologii.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Adresaci projektu to przedsiębiorcy z woj. śląskiego zainteresowani zmianą profilu działalności w kierunku e-handlu lub poszerzeniem kanałów sprzedaży, dystrybucji i promocji o internet. Realizatorami projektu będą Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, urząd marszałkowski i Śląska Organizacja Szkoleniowa.

„Wielu przedsiębiorców staje dziś przed koniecznością szybkiego zdobycia wiedzy i umiejętności na temat skutecznego pozyskiwania klientów oraz sprzedaży przez internet” – zaznaczył wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej i dyrektor Śląskiej Akademii Handlu Internetowego Robert Duda.

„Potrzebna jest praktyczna wiedza na temat całego procesu od uruchomienia sklepu internetowego poprzez narzędzia do promocji w wyszukiwarce Google, mediach społecznościowych, email marketingu, a także istotne elementy prawa e-commerce oraz Google Analytics i automatyzacji w e-handlu. To wszystko uczestnicy znajdą na zajęciach warsztatowych, które poprowadzą doświadczeni eksperci z branży” – zapowiedział Duda.

Program projektu

Wśród zagadnień znajdą się m.in. kwestie związane z podstawami e-biznesu, podstawami prawa w e-handlu, optymalizacja i pozycjonowanie stron, reklamy w Google Ads i YouTube, kampanie remarketingowe, profile firmowe w mediach społecznościowych oraz inne zagadnienia związane z marketingiem internetowym.

Ile firm może wziąć udział w projekcie?

Projekt ma rozpocząć się od pilotażu, w którym weźmie udział grupa przedstawicieli 20-25 przedsiębiorstw. Pilotaż zostanie zrealizowany w całości w trybie online – do końca tego roku – w formie 8 sesji warsztatowych i zakończy testem kompetencji. Możliwość rejestracji znajduje się na stronie rig.katowice.pl; trwa ona do 27 listopada lub do wyczerpania wolnych miejsc.

