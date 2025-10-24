376 miliardów złotych w fakturach! Tak firmy ratują płynność w 2025 roku

Coraz więcej polskich przedsiębiorców wybiera faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że po trzech kwartałach 2025 roku firmy zrzeszone w organizacji sfinansowały faktury o łącznej wartości 376,7 mld to o 9,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Z usług faktorów korzysta już ponad 31 tysięcy przedsiębiorstw.

Faktoring coraz popularniejszy wśród firm

Rynek faktoringu w Polsce rośnie mimo utrzymującej się niepewności gospodarczej i geopolitycznej. Jak podaje Polski Związek Faktorów (PZF), zrzeszający większość podmiotów działających na tym rynku, w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku faktorzy obsłużyli aż 23,6 mln faktur. Wartość obrotów sięgnęła 376,7 mld zł, to o ponad 30 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Do PZF należą obecnie 4 banki komercyjne, 21 wyspecjalizowanych firm faktoringowych oraz 6 partnerów branżowych. Organizacja reprezentuje zatem zdecydowaną większość rynku finansowania faktur w Polsce.

Finansowanie zamiast kredytu

Zdaniem Konrada Klimka, przewodniczącego Komitetu Wykonawczego PZF, kluczem do rozwoju sektora jest połączenie innowacji technologicznych z elastycznym podejściem do klientów.



Rynek faktoringu nieustannie się rozwija, mimo wciąż odczuwalnej niepewności gospodarczej. Wzrost finansowy idzie w parze z doskonaleniem procesów obsługi i lepszym zapleczem technologicznym, co przyspiesza ocenę ryzyka i zwiększa dostępność finansowania. Otwieramy możliwości dla tych, którzy mają utrudniony dostęp do kredytów bankowych – wyjaśnia Klimek.

W praktyce oznacza to, że coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw sięga po faktoring jako alternatywę dla tradycyjnych kredytów. Dzięki temu mogą utrzymać płynność finansową, nie czekając na opóźnione płatności od kontrahentów.

31 tysięcy firm i miliony faktur

Z raportu PZF wynika, że z usług faktorów korzysta już 31,2 tys. przedsiębiorstw. To nowy rekord, który potwierdza rosnące zaufanie do tej formy finansowania.



Od lat obserwujemy wzrost liczby klientów, ale to właśnie przekroczenie progu 31 tysięcy pokazuje, jak ważną rolę pełni dziś faktoring w gospodarce. Przedsiębiorcy postrzegają nas nie tylko jako dostawców finansowania, lecz także partnerów wspierających zarządzanie płynnością, ryzykiem i konkurencyjnością – dodaje Klimek.

Rosnąca rola faktorów w gospodarce

Eksperci PZF podkreślają, że faktoring stał się trwałym elementem strategii finansowej wielu firm, niezależnie od branży. Oferuje szybki dostęp do środków, poprawia zdolność inwestycyjną i chroni przed zatorami płatniczymi, problemem, który wciąż dotyka znaczną część polskiego sektora MŚP.

Z danych Związku wynika, że w ostatnich latach sektor faktoringowy rósł średnio o 10 proc. rocznie. Jeśli obecne tempo się utrzyma, do końca 2025 roku wartość obrotów może przekroczyć 500 mld zł.