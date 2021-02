Czy biuro rachunkowe może wnioskować o subwencję PFR dla firmy?

Jaką formę ma subwencja z PFR?

Subwencja z PFR ma charakter pomocy publicznej. Subwencja finansowa udzielana jest na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej. W umowie subwencji finansowej przedsiębiorca oświadcza, że kwota subwencji finansowej, o którą wnioskuje nie doprowadzi do przekroczenia limitów kumulacji pomocy publicznej określonych w Tymczasowych Ramach Pomocy.

Czy wniosek o subwencję PFR 2.0 może zostać złożony w imieniu przedsiębiorcy przez jego biuro rachunkowe?

Tak, taki wniosek może w imieniu przedsiębiorcy złożyć biuro rachunkowe.

reklama reklama



Biuro rachunkowe wnioskujące o subwencję w imieniu firmy musi posiadać dostęp do bankowości elektronicznej przedsiębiorcy oraz musi posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

Jaką formę powinno mieć pełnomocnictwo dla biura rachunkowego?

Pełnomocnictwo dla biura rachunkowego powinno być w formie elektronicznej jako plik PDF. Taki plik musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do działania w imieniu beneficjenta przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

W przypadku kiedy wymagane są wewnętrzne zgody korporacyjne (w przypadku spółek) lub zgoda małżonka/wspólnika spółki cywilnej (JDG, SC), biuro rachunkowe powinno upewnić się, że wszystkie takie zgody zostały udzielone. Zdarza się bowiem, że brakuje jednej ze zgód i wniosek o subwencję może zostać odrzucony.

Jak dłu go trwa rozpoznawanie wniosku o subwencję finansową ?

Rozpoznawanie wniosku o subwencję trwa co do zasady do kilku dni roboczych.

System weryfikacji wniosków Tarczy Finansowej 2.0 automatycznie sprawdza, czy przedsiębiorca przesłał do urzędu skarbowego deklarację rozliczenia podatków, np. JPK-V7M lub JPK-V7K za grudzień 2020 r. W przypadku braku tego rozliczenia w bazach danych US, system tymczasowo wstrzymuje wniosek i przez okres maksymalnie 7 dni roboczych sprawdza codziennie dostępność deklaracji. Najpóźniej po upływie tego okresu, PFR podejmuje decyzję na podstawie dostępnych danych.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA