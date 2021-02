Trwa nabór wniosków do "Badań na rynek"

Do 17 lutego 2021 r. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację na wprowadzenie do sprzedaży nowych lub znacznie ulepszonych produktów oraz wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Celem konkursu jest sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych.





Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Dofinansowanie przedsiębiorca może przeznaczyć na:

• zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów

• zakup nieruchomości

• roboty budowlane

• budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:

zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,

przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),

prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Jaka jest wysokość wsparcia?

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR. Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA