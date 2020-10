Automatyzacja firmy ratunkiem dla wielu branż

Automatyzacja w firmie

Każdy właściciel firmy chce, aby jego przedsiębiorstwo było jak najbardziej efektywne i wykorzystywało w 100% swój potencjał, szczególnie gdy coraz częściej mówi się o możliwości drugiego lockdown’u.

Wielu przedsiębiorców już dawno postanowiło zautomatyzować swoją firmę, co z pewnością przyniosło wiele korzyści w ciągu ostatnich wyjątkowo trudnych miesięcy. Jednak wciąż sporo jest takich, którzy nadal z dystansem i pewną dozą nieufności patrzą na tę możliwość lub po prostu nie wiedzą od czego zacząć, by poprawić produktywność w swojej firmie. Mają świetnych pracowników, bardzo dobry sprzęt, ale jakiś element układanki nadal nie pasuje tak, by mogli być oni zadowoleni z wyników, które osiągają. Moment, w którym przedsiębiorca nie wie co zrobić dalej, by poprawić swoje usługi jest idealny, aby zastanowić się nad wdrożeniem automatyzacji w firmie.





Jak przeprowadzić automatyzację w firmie?

Wdrożenie automatyzacji do firmy wcale nie jest takie trudne jak może się wydawać, o ile podejdziemy do tego z otwartym umysłem i podejmiemy współpracę z odpowiednimi osobami. Automatyzację można wprowadzić w niemal każdym przedsiębiorstwie, należy jednak przed jej rozpoczęciem dokonać dokładnej analizy kilku czynników, jak zarządzanie, ludzie, procesy, IT czy finanse. Dzięki nowoczesnym technologiom automatyzacja obecnie jest jeszcze prostsza i szybsza do wdrożenia niż kiedykolwiek wcześniej, co szczególnie ma istotne znaczenie, jeśli w Polsce ponownie zagości gospodarczy lockdown, o czym mówi coraz więcej ekspertów. Niepotrzebna jest już wizyta specjalisty w konkretnej firmie. Można wykorzystać do tego platformy dostępne w sieci, a następnie skonsultować się z ekspertem online.

- Platforma dpx to narzędzie stworzone na podstawie doświadczeń zebranych na przestrzeni lat przez nasz zespół. Zrealizowane projekty biznesowe umożliwiły zaprojektowanie i stworzenie mechanizmu, który odpowiada na potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. Jest internetowym narzędziem, które wskazuje przedsiębiorcom najistotniejsze procesy do usprawnień wraz z konkretnymi rozwiązaniami przygotowanymi przez dostawców automatyzacji, optymalizacji i systemów IT. Nie musimy wychodzić z firmy czy zapraszać do siebie specjalistów, którzy będą obserwować od środka nasze przedsiębiorstwo. Wystarczy, np. wgrać na platformę próbkę nagrania z kamer czy telefonu, co następnie zostanie przeanalizowane i da nam odpowiedź, czy wykorzystujemy wydajnie swój park maszynowy, czy efektywnie wykonywany jest proces realizowany przez pracowników. Dodatkowo możemy przeprowadzić różne analizy, np. funkcjonowania działu IT, etapów i barier rozwoju przedsiębiorstwa, czy efektywności zarządzania. To wszystko możliwe jest online i dzięki temu ułatwi nam zautomatyzowanie firmy – mówi Mikołaj Dramowicz, prezes zarządu DATAPAX.