Wyzwania menadżerów w zarządzaniu zespołem - checklista

Przedsiębiorcy i managerowie ponownie stoją przed wyzwaniami, które nie mają precedensu we współczesnych czasach. Wsparcie pracowników w codziennej pracy, opracowanie planów awaryjnych, wdrożenie procedur bezpieczeństwa (np. badanie kamerą termowizyjną) – to tylko niektóre z nich. A na co jeszcze powinni zwrócić uwagę?