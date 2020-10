Jakie miasta są atrakcyjnym miejscem pracy dla menedżerów?

Menadżerowie na rynku pracy

Wg. raportu „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” obecnie 69% respondentów w przypadku otrzymania atrakcyjnej oferty pracy zdecydowałoby się na przeprowadzkę, dlatego też otwartość specjalistów i menedżerów niezmiennie od zeszłego roku oceniana jest na wysoką (wzrost o 1 punkt procentowy). Najczęściej gotowość do relokacji deklarują pracownicy działów administracji (78%) - jest to wzrost o 20 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Również na taką opcję otwarta jest wyższa kadra zarządzająca (76%) oraz przedstawiciele branży inżynieryjnej (75%). Natomiast najrzadziej deklarują otwartość na relokację przedstawiciele działów HR oraz IT.

Gotowość do relokacji w Polsce niezależnie od pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie. Mimo, że obecnie na drodze pracodawców i kandydatów stoi sporo organizacyjnych wyzwań, istnieje też świadomość, że dla atrakcyjnej oferty pracy, która umożliwi rozwój kariery warto się przeprowadzić – komentuje Artur Skiba, prezes Antal.





Stolica nadal atrakcyjnym rynkiem pracy

Większość ankietowanych specjalistów i menedżerów (51%) w przypadku możliwości relokacji najchętniej wybrałaby jako nowe miejsce zamieszkania stolicę. Jest to wzrost o 7 p.p. w stosunku do zeszłego roku. Obserwacje Antal wskazują, że na dobre postrzeganie Warszawy wpływa znacząca liczba siedzib największych firm dająca szerokie możliwości rozwoju, wysokie przeciętne zarobki mieszkańców, a także bogate zaplecze kulturowe. Na plus działają też inicjatywy podejmowane przez miasto zmierzające do zadbania o jakość powietrza i zieleń.

Warszawa to miasto otwarte na potrzeby mieszkańców. Inwestycje podejmowane w ostatnich latach koncentrowały się na wielu obszarach, takich jak komunikacja miejska, bezpieczeństwo, kultura, rozwój przedsiębiorczości, ochrona środowiska, edukacja, sport i rekreacja, a ich wspólnym celem było podniesienie jakości i standardu życia warszawiaków. Cieszy nas fakt, że coraz więcej wykwalifikowanych specjalistów rozważa Warszawę jako miejsce do życia, bo to właśnie dostęp do wysokiej jakości puli talentów jest kluczowym czynnikiem przyciągającym inwestorów do Warszawy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Menadżerowie doceniają Trójmiasto

Trójmiasto zanotowało wzrost odsetka wskazań specjalistów i menedżerów o 2 p.p i z czwartego miejsca awansowało na drugie. Na popularność nadmorskiej aglomeracji wpływa rosnąca liczba międzynarodowych firm oferujących atrakcyjne miejsca pracy i tradycyjnie – aspekty związane z środowiskiem naturalnym i pięknym położeniem miasta.