Wady i zalety prowadzenia spółki w Polsce

Spółki w Polsce możemy podzielić na dwa główne rodzaje: spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczymy: spółkę jawną, spółkę partnerską oraz spółkę komandytową i komandytowo-akcyjną. Do grona spółek kapitałowych należą z kolei: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Jakie są wady i zalety każdej z form? Jaką spółkę dobrać do jakiej skali prowadzonego biznesu?