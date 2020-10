Podatek CIT dla spółek komantydowych będzie odroczony

Misterstwo Finansów zapowiedziało przesunięcie wejścia w życie przepisów wprowadzających opodatkowanie spółek komandytowych. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Czy takie działanie będzie miało wpływ na ich płynność finansową? Pracodawcy RP ostrzegają, że to tylko odroczenie kary.