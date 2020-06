Wzrost sprzedaży e-commerce – jak Twoja firma może to wykorzystać?

Wybuch pandemii COVID-19, domowa izolacja oraz zamknięcie większości sklepów stacjonarnych i punktów usługowych spowodowały, że firmy szybko zauważyły w kanale e-commerce jedyną możliwość prowadzenia biznesu. Te, które zdążyły się przystosować do nowych warunków dziś mówią o sukcesie. Te, które przespały ten czas mogą mieć realne kłopoty z powrotem na rynek.

W Polsce jest ponad 27 mln aktywnych internautów. To ogromna grupa ludzi, którzy coraz chętniej i częściej decydują się na zakupy online. 62% z nich przynajmniej raz zrobiło zakupy w sieci, ponad 60% regularnie kupuje w polskich sklepach internetowych, a 26% w zagranicznych.

Internauci w sieci kupują wszystko. Od środków pierwszej potrzeby, przez odzież i obuwie, kosmetyki, dobra luksusowe, samochody czy w końcu usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Tak szerokie spektrum zakupów online pokazuje, że konsumenci przestali obawiać się o bezpieczeństwo zakupów i cenią sobie przede wszystkim komfort i wygodę. Mogą z dowolnego miejsca i o każdej porze odwiedzić sklep internetowy i w kilka chwil kupić wybrany towar oraz skorzystać z usług dodatkowych – atrakcyjnego finansowania czy ubezpieczenia, konfiguracji sprzętu oraz personalizacji.

Zwiększająca się świadomość konsumentów powoduje, że oczekują oni od marek łatwej i intuicyjnej obsługi sklepu internetowego, błyskawicznej dostawy, możliwości zwrotu towaru i bezpieczeństwa transakcji oraz swoich danych. Firmom nie pozostaje nic innego jak dostosować się do tych wymagań. Stworzenie sklepu internetowego to jedno, ale kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza technologicznego, które pozwoli prowadzić sprzedaż.

Nowoczesne sieci, serwery a także zapewnienie bezpieczeństwa transakcji i efektywna obsługę wszystkich zamówień – na to dziś powinny postawić firmy działające w branży e-commerce. Współczesny konsument nie lubi czekać, a wygodne zakupy to przede wszystkim zakupy bezpieczne. Dlatego przyśpieszone raportowanie czy krótsze okna serwisowe to sposób na podniesienie efektywności firmy.

Współczesny konsument nie lubi czekać, nie lubi, gdy coś nie działa po jego myśli. Według badań, dla ponad 57% klientów firm z branży handlowej najważniejszy jest szybki dostęp do strony internetowej detalisty i to najlepiej z możliwością zakupów online. Szukając nowego rozwiązania IT dla naszej firmy, potrzebowaliśmy więc infrastruktury, która pozwoli nam zapomnieć zarówno o możliwych przestojach systemu, a przy tym zapewni bardziej płynną obsługę pracowników i klientów. Jednocześnie cały czas musieliśmy mieć na uwadze potrzeby w zakresie zasilania, chłodzenia czy w końcu ograniczonej przestrzeni kolokacyjnej - mówi Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik

Dziś dla nikogo nie jest już tajemnicą, że platformy sprzedażowe będą miały coraz większe znaczenie w rozwijaniu sprzedaży on-line. Najbardziej odczuł to już sektor FMCG. Jak podkreślają eksperci GfK Polonia, e-commerce może osiągnąć 2-3% udziału w sprzedaży za 2-3 lata.

