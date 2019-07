Jak zabezpieczyć firmę i klientów przed utratą danych?

Internet to dziś najpopularniejsze narzędzie komunikacji. W rezultacie, za jego pomocą przesyłane są w każdej minucie ogromne ilości danych, z których spora część to tzw, dane poufne, inaczej wrażliwe, czyli informacje o szczególnej wartości dla ich właścicieli, a także przedsiębiorstw. Ze względu na ich znaczenie, powinny one (a niektóre z nich w świetle prawa muszą(!)) być odpowiednio zabezpieczane. Najważniejszą metodą ich ochrony jest aktualny certyfikat SSL.